BDDK raporuna göre İBB’deki yolsuzluk meselesi

İBB yolsuzluk ve rüşvet meselesi her geçen gün daha da netleşiyor. Ortaya çıkan belgeler işin gerçek boyutunu ortaya koyuyor. En son Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ortaya koyduğu belgeler inkâr edilemez boyutta.

Önce yurt dışından alınan kredilere bakalım... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından İBB grubu hesap hareketlerine yönelik yapılan incelemede 66 milyar TL fon girişi olan İBB'nin, bu paranın 18,1 milyar TL'sinin doğrudan kişi ya da firma hesaplarına gönderildiği, 38,6 milyar TL'sinin kredi konusu projelerle ilgisi olmayan alanlarda harcandığı belirlendi.

Metro yapmak için yurt dışından alınan 66 milyar TL kredinin 38,6 milyar TL’si ortada yok. Bu bile tek başına ortalığı yıkmaya değer. Ama kimseden ses yok. Olacak iş değil...

BDDK tarafından derinlemesine yapılan incelemede, kredi kaynaklı paraların yolsuzluk örgütüne üye isimlere de ödendiği tespit edildi.

Örgütün üst düzey isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu, Âdem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı ve Mustafa Nihat Sütlaş gibi isimlerin firmaları, İBB hesaplarından 30 milyon TL üstü para transferi yapılan firmalar arasında yer aldı.

Söz konusu tutarın 20,1 milyar TL'lik kısmının yurt dışı finansal kuruluşlara (daha önce temin edilen kredilerin bir kısmının kredi ödemesinde kullanıldığına dair örneklere rastlanmıştır), 14,5 milyar TL'sinin İBB Grubunun operasyonel harcamalarda kullandıkları havuz hesaplarına, 3,9 milyar TL'sinin ise vergi, SGK, yargı ve icra makamlarına yapılan ödemeler ile elektrik gibi harcama kalemlerine yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Hani metro yapılacaktı? Yapılmamış. Bir kısmı borç ödemesine kullanılmış, bir kısmı şahıslara aktarılmış...

Bu şahıslar kim? Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4,4 milyar TL, Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin TL, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Âdem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirlenmişti.

İşin bir de Murat Ongun ve Murat İlbak kısmı var. Murat İlbak’ın yüzde 100 hissedarı olduğu PL Reklamcılık Şirketi üzerinden, Mustafa Nihat Sütlaş'ın sahibi olduğu Reklam İstanbul isimli firmaya toplam 398 milyon TL aktarıldığı belirlendi. Sütlaş'ın, Murat Ongun'un yakın arkadaşı olması nedeniyle bu şirketingibi kullanıldığı öne sürüldü. BDDK uzmanları, söz konusu transferlerin İlbak Holding'in İBB'den aldığı milyarlarca liralık açık hava reklam alanı ihalelerinin ardından gerçekleştirildiğini ve bunun birolduğuna dair güçlü bulgular bulunduğunu kaydetti. Soruşturma dosyasına giren belgelerde, İlbak'tan Sütlaş'a aktarılan paraların doğrudan İBB'deki ihaleler karşılığında oluşturulanparçası olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK raporundaki bulguların ardından dosyayı genişletme kararı aldı. Soruşturmanın merkezinde, İBB iştiraklerinden alınan ihaleler, bu ihalelerin hangi şirketlere ve hangi şartlarda verildiği ile bu şirketlerden kimlere ne miktarda para aktarıldığı bulunuyor. Savcılık kaynakları, İlbak Holding, PL Reklamcılık ve Reklam İstanbul arasındaki para trafiğinin incelendiğini, özellikle de Ongun ile Sütlaş arasındaki ilişki üzerinde durulduğunu ifade etti...

BDDK olanı tespit eder. Yani A Bankası’ndan B Bankası’na ne kadar transfer yapılmış, kim yapmış onlara bakar. Parayı şubeden kim çekmiş, para hareketliliği nasıl onu denetler... İBB’deki para trafiğini nasıl anlatacaklar bakalım?

Hâlâ dosya boş diyen varsa bence gidip bir doktora görünsün! Ya da kenara geçip sussun...