İBB yolsuzluk soruşturması iş dünyasına sıçradı! Şamil Tayyar: Sırada sürpriz isimler var

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlanmasının ardından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş dünyasından bazı isimler ifadeye çağrıldı. Bu kapsamda AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifade verdi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Soruşturmayla ilgili AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.İş dünyasından yeni isimlerin ifadeye çağrılmasının beklendiğini söyleyen Tayyar, "Sürpriz isimler var" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Murat Tomruk.

Hamdi Akın.

Vedat Aşçı.

İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var.

"İŞ DÜNYASI TEDİRGİN"

İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor.

Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi.

Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz.

İzleyelim, görelim bakalım."