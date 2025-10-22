Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da bugün yağmur var mı? 22 Ekim MGM hava durumu raporunu paylaştı

İstanbul&#039;da bugün yağmur var mı? 22 Ekim MGM hava durumu raporunu paylaştı
İstanbul'da bugün parçalı bir hava hakimken, hava sıcaklığı 18, 1°C olarak kaydedildi. Rüzgarın 10 km/sa hızla güneyden estiği kentte, termometreler gün içinde 20 °C 'yi gösterecek.

İstanbul'da hava durumu değişiklik gösteriyor. Meteoroloji verilerine göre, Perşembe gününden itibaren kentte sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlı hava, Cumartesi gününe kadar devam edecek. 

Peki, "İstanbul'da bugün yağmur var mı?" İşte MGM tarafından paylaşılan veriler...

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda bugün İstanbul'da yağmur yoktur.

İstanbul'da hava şu an 18, 1°C olup, parçalı bulutlu bir seyir izliyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 20°C'ye kadar yükselecek ve geve minimum 12°C ile haftanın en soğuk gecesi yaşanacak.

Nem oranı yüzde 72 ile 87 arasında değişirken, rüzgar güneyden 10 km/sa hızla esecek.  

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

23 Ekim Perşembe gününden itibaren İstanbul'da yağış başlayacak. Yani yarın İstanbul'da yağmur vardır. 

Meteoroloji verilerine göre, Perşembe gününden itibaren İstanbul'da sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Özellikle Cuma günü 24°C ile haftanın en yüksek sıcaklığa ulaşmasına rağmen şiddetli yağış bekleniyor. 

Perşembe: 16/21°C, Cuma 17/24 °C ve Cumartesi günü ise 16/20 °C şeklinde seyredecek. İstanbul'da sağanak yağışlar Cumartesi günü sona ererken, Pazar günü yeniden çok bulutlu bir havaya dönecek. 

İstanbulluların Perşembe gününden Cumartesi'ye kadar sürecek yağışlı günler için hazırlıklı olmaları ve sıcaklıkların düşüşlerine karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

