22 Ekim Çarşamba TV'de yeni bölümü olan diziler!

22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir yayın akışına sahne olacak. Haftanın en çok izlenen dizilerinden bazıları bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Ulusal kanalların yayın akışında geniş bir içerik yer alıyor. İşte bu akşam yayınlanacak dizi ve programların detaylı listesi ve 22 Ekim TV yayın akışı...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon ekranlarında Çarşamba günleri uzun süredir rekabetin en yoğun yaşandığı günlerden biri. Kanal D ekranlarında saat 20.00’de “Eşref Rüya” ve Star TV’de “Sahipsizler” dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Buna ek olarak tekrar bölümleriyle ATV’de 20.00’de “Aynadaki Yabancı”, Show TV’de “Veliaht” NOW TV (FOX) izleyicileri ise “Halef” dizisinin yeni bölümünü izleyecek.

TRT 1 ekranlarında ise Galatasaray - Bodo/Glimt maçı sebebiyle bu akşam dizi yayını yerine canlı maç yayın akışı olacak. TV8’de ise saat 20.00’de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü ekrana gelecek.

22 EKİM ÇARŞAMBA TV’DE YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER

Çarşamba akşamı özellikle Kanal D ve Star TV ekranlarındaki diziler büyük ilgi görüyor. Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”, güçlü kadrosu ve yüksek reytingleriyle dikkat çekiyor. Bu akşam 19. bölümüyle ekrana gelecek. Nisan ve Eşref'in hikayesi dikkat çekiyor.

TRT 1 ekranında ise Avrupa arenasında mücadele eden Galatasaray’ın maçı futbolseverlere keyifli bir akşam yaşatacak. MasterChef ise yeni bölümüyle 20.00'de ekranda olacak.

BU AKŞAM DİZİLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tüm ulusal kanalların akşam dizileri saat 20.00’de başlıyor. Bu kapsamda ATV, Kanal D, NOW TV (FOX), STAR TV ve Show TV ekranlarında diziler aynı saatte yayınlanacak. Maç izlemeyi tercih edenler ise TRT 1 ekranlarında 19.45’te başlayacak Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasını takip edebilecek. TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye saat 20.00’de başlayacak.