Hırsızı bağırsakları ele verdi! 1 milyonluk soygunun sırrı tuvalette çözüldü

Olay 10 Mart 2022'de Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir plastik öğütme makinesi üretilen iş yerinde meydana geldi. Yüzlerini gizleyen 3 kişi el arabası ile geldikleri adreste yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

TUVALETİ DELİL SAYILDI

Kasa ve çeşitli malzemeleri el arabasına yükleyen hırsızlar, izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ilginç bir detay Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerden biri, iş yerinin hemen yakınında tuvaletini yapınca geride delil bıraktı.

İÇ ÇAMAŞIRINI DA BIRAKIP KAÇMIŞ

Sabah iş yerine gelen sahibi B.L., hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede parmak izi taraması yaparken dışkısını yapan şüphelinin bıraktığı iç çamaşırını da delil olarak topladı.

KİMLİĞİ DIŞKISINDAN TESPİT EDİLDİ

İç çamaşırındaki dışkı kalıntısında DNA incelemesiyle, olayın failini Ferhat K. olduğunu ortaya çıktı. Yakalanan Ferhat K., tutuklandı. İlk başta görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden şüpheli DNA sonucuyla suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

"BAĞISAKLARIMDAN RAHATSIZDIM, TUTAMADIM"

Hırsızlık sırasında bağırsaklarından rahatsızlandığını, bu yüzden tuvaletini tutamadığını söyleyen Ferhat K.'nin yargılanması tamamlandı.

12 YIL HAPİS YATACAK

Mahkeme şüpheliye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öte yandan, olayla ilgili diğer şüpheliler Y.E. ve M.A. ile ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.