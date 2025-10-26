Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 26 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu

25 Ekim 2025 Pazar günü kanalların yayın akışı netleşti. Bugün televizyon ekranlarındaki diziler, yarışmalar ve filmler ekrana taşınacak.

Özellikle gözler ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1 ve TV8'in gün boyu sürecek yayın akışı listesine çevrildi.

26 EKİM BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

26 Ekim bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, NOW TV'de Sahtekarlar, Show TV'de Eyvah Eyvah 2, Star'da Çarpıntı, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelecek.

26 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Gözleri KaraDeniz

15.30 Aynadaki Yabancı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

26 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kara Murat Devler Savaşıyor

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23.15 Güller ve Günahlar

26 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Sahtekarlar

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

23.15 Efsane Futbol

26 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Aile

08.00 Vurun Kahpeye

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Japon İşi

15.00 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Eyvah Eyvah 2

22.30 Aykut Enişte

26 EKİM PAZAR STAR YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

26 EKİM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.55 Benim Güzel Ailem

08.30 Cennetin Çocukları

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

26 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm