Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 26 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu
Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışları belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden heyecanlı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Özellikler popüler dizilerin yeni bölümlerinin yayın saati beklenmeye başladı. İşte, 26 Ekim 2025 Pazar günü kanalların detaylı TV yayın akışı…
25 Ekim 2025 Pazar günü kanalların yayın akışı netleşti. Bugün televizyon ekranlarındaki diziler, yarışmalar ve filmler ekrana taşınacak.
Özellikle gözler ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1 ve TV8'in gün boyu sürecek yayın akışı listesine çevrildi.
26 EKİM BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
26 Ekim bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, NOW TV'de Sahtekarlar, Show TV'de Eyvah Eyvah 2, Star'da Çarpıntı, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelecek.
26 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Gözleri KaraDeniz
15.30 Aynadaki Yabancı
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
26 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kara Murat Devler Savaşıyor
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
23.15 Güller ve Günahlar
26 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Sahtekarlar
16.00 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
23.15 Efsane Futbol
26 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Aile
08.00 Vurun Kahpeye
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Japon İşi
15.00 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Eyvah Eyvah 2
22.30 Aykut Enişte
26 EKİM PAZAR STAR YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Kral Kaybederse
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
26 EKİM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.55 Benim Güzel Ailem
08.30 Cennetin Çocukları
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
26 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm