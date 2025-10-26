Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Galatasaray'a ilk salvo

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 10. haftasında 10 kişi kalan Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'a gönderme yaptı.

Sadettin Saran, Süper Lig'de pazartesi akşamı deplasmanda oynayacakları maç öncesi Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

"YENERİZ, YENİLİRİZ AMA HAK YEMEYİZ"

Kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız, kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ege temsilcisinde Malcom Bokele, Galatasaray ile oynanan maçın 42. dakikasında Victor Osimhen ile giriştiği mücadelenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi.

Göztepe, Galatasaray müsabakanın ardından hakem kararlarına tepki göstererek sosyal medyadan pozisyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her sene aynı film" ifadelerini kullandı.