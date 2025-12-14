İş arayan vatandaşların beklediği güzel haber verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

ASHB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı açıkladı. Ancak başvuru şartları hakkında henüz herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel alımı yapılacağı tarih şu an için belli değildir. Kısa süre içinde detayların paylaşılması bekleniyor.

