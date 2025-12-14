Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Bizi Takip Edin
YORUMLAR