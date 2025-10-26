Casusluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve şüpheli Melih Geçek’e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, itirafçı şüpheli Hüseyin Gün'ü tanımadığını şu ifadelerle anlattı:

"Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin Gün ismi şahsı tekraren anımsayamadım.

Hüseyin Gün, manevi annem dediği kadın ve Ekrem İmamoğlu

Fakat söz konusu ziyareti hatırladım. Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum. Bu hatırladığım anekdot haricinde belirttiğim üzere Hüseyin Gün isimli şahsı tanımam” dedi.

'MAYOR İMAMOĞLU' YAZIŞMALARI SORULDU

Wickr Me isimli mesajlaşma programını ilk defa duyduğunu söyleyen İmamoğlu, “Dolayısıyla bu programda üyeliğim daha önce hiçbir şekilde olmamıştır. Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasında gerçekleşen yazışma içeriklerindeki “Mr.Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan bey, Ekrem Başkan” şeklinde yapılan yazışmalarda ki kastedilen şahsın ben olup olmadığımı bilmiyorum.

Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Bu konu ile de ilgilenmiyorum.

Yazışmalarda geçen, ''150 bin kişilik dijital ordu” şeklinde ki ibare ile ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama tahminimce İstanbul gönüllüleri kastedilmiş olabilir ama daha önceden de belirttiğim gibi okuduğunuz tüm yazışmalar ile alakalı bilgim bulunmamaktadır” dedi.

"HÜSEYİN GÜN İLE İLGİLENMİYORUM"

Hüseyin Gün’ün ifadeyle alakalı diyecek bir hususunun olmadığına değinen İmamoğlu, "İlgilenmiyorum. Aynı zamanda Hüseyin Gün’ün manevi annesi olarak belirttiği şahıs ile beni ziyareti sonrasında benim kendisine kampanya sürecindeki yardımları için teşekkür ettiğime dair hususu da şu an hatırlamıyorum. Çünkü o dönem başkan seçildiğim için çok sayıda insana teşekkür etmişimdir. Kendisini destek sunduğunu söylemiş ise nezaketen teşekkür etmişimdir" dedi.