Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti
Anadolu Ajansı
İstanbul'un boğaza bakan gözde ilçelerinden Sarıyer'de, Tarabya Mahallesi mevkisinde içler acısı bir görüntü ortaya çıktı. Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla kıyıya vurdu. Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.
SARIYER'DE İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER
