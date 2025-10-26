Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti

İstanbul'un gözde kıyı ilçelerinden Sarıyer'de denize atılan çöp ve atıklar kıyıda kirliliğe neden oldu. Caption

Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla Tarabya Mahallesi mevkisinde kıyıya vurdu.

SARIYER'DE İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER

Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.