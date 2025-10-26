Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti

Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un boğaza bakan gözde ilçelerinden Sarıyer'de, Tarabya Mahallesi mevkisinde içler acısı bir görüntü ortaya çıktı. Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla kıyıya vurdu. Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.

İstanbul'un gözde kıyı ilçelerinden Sarıyer'de denize atılan çöp ve atıklar kıyıda kirliliğe neden oldu.

Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti - 1. Resim
Caption

Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla Tarabya Mahallesi mevkisinde kıyıya vurdu.

Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti - 2. Resim

SARIYER'DE İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER

Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Okan Buruk'tan Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe örneğiBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük tepki: Hesap verecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi... - YaşamSiverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti!Fırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi! BUDO'dan açıklama - YaşamFırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi!Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba... - YaşamDavetliler şoke oldu! Damada takılanlar ağzı açık bıraktıEdirne'de hamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı - YaşamHamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı!Elazığ'da nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar - YaşamAkıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılarVeresiye defterini yaktı, mahallelinin binlerce liralık borcunu kapattı! - YaşamMahallelinin binlerce liralık borcunu kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...