Haberler > Yaşam > Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba...

Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da dünyaevine giren genç çifte damadın babaannesi tarafından hediye edilenler görenleri şaşkına çevirdi. Babanesinin tek torunu olan Hüseyin Arslanbir ev, son model bir araç ve tarla takı olarak hediye edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti dünya evine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı. Davetlilerin huzurunda ‘Evet' diyerek nikahları kıyılan genç çiftin mutlu günlerinde damanın babaannesi torununa büyük bir sürpriz yaptı.

Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba... - 1. Resim

Yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet arsa taktı.

Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba... - 2. Resim

Ev ve araç anahtarını babaanne Emine Arslan ile birlikte Hüseyin Arslan'a takan damadın kuzeni Fuat Sönmez, "Damadın babaannesi Emine Arslan'dan merkezde bir adet daire ve son model bir otomobil, tapusu yanımızda yok ama bir adette İncekum'da arsa, bir tane torunu zaten" diyerek taktı.

Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba... - 3. Resim

Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi elini öperek teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye geliyor
