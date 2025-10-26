Veresiye defterini yaktı, mahallelinin binlerce liralık borcunu kapattı!

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan hayırsever Umut Toparlak, maddi zorluklar çeken vatandaşlara nefes olmak için örnek bir çalışmaya imza attı.

20 BİN TL'LİK BORCU TEK SEFERDE KAPATTI

Hayırsever Toparlak, mahallede yaşayan ve bakkal borcunu ödemekte güçlük çeken yardıma muhtaç kimselere destek olmak için çevresindeki vatandaşlardan para toplayarak mahallelinin 20 bin TL’yi bulan bakkal borcunu kapattı.

"VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Kapattığı borç defterini sobada yakan Toparlak, yaptığıyla davranışıyla takdir topladı. Mahalle borcunu topladığı paralarla kapatan hayırsever Umut Toparlak şu ifadeleri kullandı:

"Maddi ihtiyacı olan bir ablamızın bakkala borcu vardı, onu kapatmaya gittim bakkala. Bakkalcı abimiz bir defter kurcalıyordu, 'bu nedir?' diye sordum. Bana veresiye defteri olduğunu söyledi. Dedim 'yıl 2025, hâlâ devam ediyor mu?', 'Ediyor' dedi. Market zincirlerinin çok olduğu bu dönemde veresiye veriliyorsa Allah onlardan razı olsun. Ben de bakkala veresiye defterini satın almak istediğimi söyledim. 'Hepsini mi?' diye sordu, 'evet hepsini' dedim. Borcu hesapladı, küsuratları saymadı."

"MAHALLENİN BORCU BİTTİ"

Toparlak, "Vicdanen yaptığım bir şeydi. Videosunu çektim, 'orada bir veresiye defteri var, inşallah bunu kapatacağız' dedim. Bir gün sonra beni aramaya başladılar, Sivas’tan, Zara’dan eş dost arayıp yardım ettiler. Parayı 24 saat içinde toplayıp abinin yanına gittim, parayı teslim ettim. Abi bana defteri teslim etti, yaktım, sobaya attım. 'Mahallenin borcu bitti' dedim. Mutlu oldum, bakkalcı abi de mutlu oldu." dedi.