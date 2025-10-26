Lazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A karşılaşması bu akşam!

Lazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi merak ediliyor. Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, son haftalarda gösterdiği performansla Avrupa basınında övgü toplamaya devam ediyor.

LAZİO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio ile Juventus Roma Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Lazio - Juventus maçı bu akşam Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZİO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Lazio - Juventus maçı 26 Ekim Pazar günü 22.45’te başlayacak.

LAZİO MAÇINDA KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ, OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız Lazio maçı öncesinde teknik direktör Igor Tudor’dan gelen açıklamalarla gündemde. Tudor milli futbolcumuzun dizinde küçük bir sakatlık olduğunu belirterek, oyuncuya zaman zaman dinlenme fırsatı vermek istediklerini ifade etti.

Tudor “Kenan çok değerli bir oyuncu ancak üst üste maçlarda yüksek tempoda oynamak kolay değil. Dizinde ufak bir sorun var ama bu tür şeyler futbolun doğasında var.” dedi.

LAZİO - JUVENTUS MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Lazio: Provedel, Hysaj, Gila, Romagnoli, Marušić, Guendouzi, Cataldi, Bašić, Isaksen, Dia, Zaccagni

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição, Kenan Yıldız, Jonathan David