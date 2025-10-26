Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor!

Ev sahibi Lille topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-mavili ekip, son haftada aldığı galibiyetle moral buldu.

Konuk ekip Metz geride kalan 8 haftada galibiyet yüzü göremeyen Metz, sadece 2 beraberlik alabildi ve 2 puanla ligin 18. sırasında son basamakta bulunuyor. Peki, Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı?

LİLLE-METZ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Zirve yarışında hedefi liderlik olan Lille, taraftarı önünde sahaya çıkarken Metz son sıradan kurtulmak için mücadele edecek. Lille-Metz maçıbugün beIN Sports Connect ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

LİLLE-METZ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1’in 10. haftasında oynanacak olan Lille - Metz karşılaşması 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

LİLLE-METZ MAÇINDA BERKE ÖZER OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?

Milli kaleci Berke Özer Metz karşısında bu akşam sahaya ilk 11'de çıkması beklenen oyuncular arasında. Heyecanla beklenen karşılaşma için ise geri dayım başladı.

LİLLE-METZ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Lille:Berke Özer, Meunier, Mbemba, Ngoy, Perraud, Benjamin André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, M. Fernandez, Giroud

Metz: Diallo, Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin, Deminguet, Stambouli, Tsitaishvili, Hein, Sabaly, Fischer