Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor!

Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1&#039;de heyecan sürüyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1’de 2025-26 sezonunun 10. haftasında Lille ile Metz karşı karşıya geliyor. Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı belli olurken muhtemel ilk 11'de açıklandı.

Ev sahibi Lille topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-mavili ekip, son haftada aldığı galibiyetle moral buldu. 

Konuk ekip Metz geride kalan 8 haftada galibiyet yüzü göremeyen Metz, sadece 2 beraberlik alabildi ve 2 puanla ligin 18. sırasında son basamakta bulunuyor. Peki, Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı?

Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor! - 1. Resim

LİLLE-METZ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Zirve yarışında hedefi liderlik olan Lille, taraftarı önünde sahaya çıkarken Metz son sıradan kurtulmak için mücadele edecek. Lille-Metz maçıbugün beIN Sports Connect ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor! - 2. Resim

LİLLE-METZ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1’in 10. haftasında oynanacak olan Lille - Metz karşılaşması 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. 

Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor! - 3. Resim

LİLLE-METZ MAÇINDA BERKE ÖZER OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?

Milli kaleci Berke Özer Metz karşısında bu akşam sahaya ilk 11'de çıkması beklenen oyuncular arasında. Heyecanla beklenen karşılaşma için ise geri dayım başladı.

Lille-Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta, Berke Özer oynayacak mı? Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor! - 4. Resim

LİLLE-METZ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Lille:Berke Özer, Meunier, Mbemba, Ngoy, Perraud, Benjamin André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, M. Fernandez, Giroud

Metz: Diallo, Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin, Deminguet, Stambouli, Tsitaishvili, Hein, Sabaly, Fischer

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tel Aviv maketten korktu! Trabzon’u manşet yaptılarBakan Yerlikaya duyurdu: Yurt dışında yakalanan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
VGM burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 VGM yükseköğrenim ve ortaöğretim burs sonucuna çevrildi - HaberlerVGM burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 VGM yükseköğrenim ve ortaöğretim burs sonucuna çevrildiYerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde! - HaberlerYerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde!26 Ekim Ankara'da jetler neden uçuyor? Sebebi belli oldu - Haberler26 Ekim Ankara'da jetler neden uçuyor? Sebebi belli olduTopkapı Sarayı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi, Müzekart geçerli mi? 2025 ziyaret saatleri araştırılıyor! - HaberlerTopkapı Sarayı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi, Müzekart geçerli mi? 2025 ziyaret saatleri araştırılıyor!Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek! - HaberlerSingo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek!Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi - HaberlerÇağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...