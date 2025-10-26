Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi! BUDO'dan açıklama

Fırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi! BUDO'dan açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı

AKOM'dan edinilen bilgilere göre yarın, İstanbul’da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi bekleniyor. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü için kent genelinde, etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Tahminlere göre, hafta başı rüzgar kuvvetini arttırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında sağanak yağış düşecek.

SU BASKINI UYARISI

Haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağış beklenirken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanmasının ön görüldüğü belirtildi.

AKOM, yoğun yağışın yollarda göllenmelere, ani su baskınlarına neden olabileceğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı

