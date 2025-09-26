Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Fırtına BUDO'yu vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi

Fırtına BUDO'yu vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fırtına BUDO&#039;yu vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BUDO, Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli rüzgar ve dalga boyu nedeniyle bazı Bursa-İstanbul ve Armutlu seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre;

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İspanya’dan Sumud Filosu İçin “temkinli” görev: Furor, tarihi seferine başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BEDAŞ, 10 saatlik kesintiyi duyurdu! İstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacak - Yaşamİstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacakDepremde hayat kurtaracak teknoloji: Enkaz altındakilere 120 saniye içinde ulaşılabilecek! - YaşamDepremde hayat kurtaracak teknoloji: Enkaz altındakilere 120 saniye içinde ulaşılabilecek!İstanbullular dikkat! Tarih verildi, Marmara'ya yağmur geliyor - Yaşamİstanbullular dikkat! Tarih verildi, Marmara'ya yağmur geliyorKız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladı - YaşamKız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladıAli Koç seçimi kaybetti! Fenerbahçeli taraftar sevincinden lokma dağıttı - YaşamAli Koç gidince sevincinden lokma dağıttıDenizin altında namaz tartışmalara yol açtı... Kimi savruldu, kimi kulaç attı - YaşamDenizin altında tartışmalı namaz
Sonraki Haber Yükleniyor...