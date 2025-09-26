Fırtına BUDO'yu vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi
BUDO, Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli rüzgar ve dalga boyu nedeniyle bazı Bursa-İstanbul ve Armutlu seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre;
07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
