Soğuk hava ve fırtına uyarısı! Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar

Soğuk hava ve fırtına uyarısı! Meteoroloji ve AKOM’dan art arda uyarılar

- Güncelleme:
Soğuk hava ve fırtına uyarısı! Meteoroloji ve AKOM’dan art arda uyarılar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji ve AKOM’dan Cuma gününden itibaren etkisini gösterecek soğuk hava ve fırtınaya karşı uyarılar gelmeye başladı. MGM verilere göre hava sıcaklıkları 6-8°C birden azalarak yer yer 20°C’lerin altına gerileyecek. Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Cuma gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüş gösterecek. Özellikle Karadeniz ile Marmara bölgelerinde etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtına beklenirken MGM ve AKOM’dan art arda uyarılar gelmeye başladı.

İstanbul’da hafta başından beri 26-28°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8°C birden azalarak yer yer 20°C’lerin altına gerileyeceği öngörülüyor. Ekim ayı ilk haftasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-65 km/s) eseceği, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Batı kesimlerden başlayacak soğuma, özellikle Karadeniz ve Marmara'da etkisini gösterecek. Yurt genelinde zaman zaman bulutlu ve sağanak geçişler bekleniyor. MGM, 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgara karşı dikkatli olunması için uyarıyor. 

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı - 1. Resim

BU BÖLGELER İÇİN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz ve Marmara’da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor; cumartesi sabahı etkisini yitirecek .

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR 

Kuzey Ege’de yarın sabah 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı - 2. Resim

VALİLİKTEN UYARI GELDİ 

İstanbul Valiliği'nden yarın etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı uyarı geldi. Valilik X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı - 3. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; 26.09.2025 Cuma ve 27.09.2025 Cumartesi  İstanbul’da rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

