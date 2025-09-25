Soğuk hava ve fırtına uyarısı! Meteoroloji ve AKOM’dan art arda uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Cuma gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüş gösterecek. Özellikle Karadeniz ile Marmara bölgelerinde etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtına beklenirken MGM ve AKOM’dan art arda uyarılar gelmeye başladı.

İstanbul’da hafta başından beri 26-28°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8°C birden azalarak yer yer 20°C’lerin altına gerileyeceği öngörülüyor. Ekim ayı ilk haftasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-65 km/s) eseceği, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Batı kesimlerden başlayacak soğuma, özellikle Karadeniz ve Marmara'da etkisini gösterecek. Yurt genelinde zaman zaman bulutlu ve sağanak geçişler bekleniyor. MGM, 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgara karşı dikkatli olunması için uyarıyor.

BU BÖLGELER İÇİN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz ve Marmara’da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor; cumartesi sabahı etkisini yitirecek .

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Kuzey Ege’de yarın sabah 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İlgili Haber Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ile yağmur geliyor

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yarın etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı uyarı geldi. Valilik X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: