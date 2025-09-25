Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ile yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25-26 Eylül 2025 tarihlerine yönelik hava durumu tahmin raporu açıklandı. Rapora göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağışların 26 Eylül Cuma sabahı itibariyle başlayacağı bilgisi verildi. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı aktarıldı. Ülkenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

METEOROLOJİ'DEN İL İL, BÖLGE BÖLGE SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25-26 Eylül 2025 tarihlerine dair hazırladığı il il, bölge bölge son hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 19°C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C , 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C , 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C , 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 13°C , 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C , 24°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 7°C , 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 13°C , 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 14°C , 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 12°C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 14°C , 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 17°C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN 13°C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 18°C , 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C , 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C , 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C , 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN 5°C , 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C , 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C , 32°C

Az bulutlu ve açık