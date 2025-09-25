Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BEDAŞ, 10 saatlik kesintiyi duyurdu! İstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacak

BEDAŞ, 10 saatlik kesintiyi duyurdu! İstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacak

BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 26 Eylül 2025 Cuma günü 23 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane dahil olmak üzere birçok ilçede meydana gelecek olan elektrik kesintileri yaklaşık 10 saat sürecek. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte o ilçeler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Eylül 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 10 saate yakın elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. BEDAŞ'ın duyurduğu elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 23 ilçe, karanlığa gömülecek.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kesinti yaşayacak olan 23 ilçe için elektriklerin ne zaman geleceği, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden veya ALO 186 çağrı hattı aracılığıyla öğrenilebilecek. 

İşte kesintiden etkilenecek o ilçeler: 

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu,

