BEDAŞ, 10 saatlik kesintiyi duyurdu! İstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Eylül 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 10 saate yakın elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. BEDAŞ'ın duyurduğu elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 23 ilçe, karanlığa gömülecek.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kesinti yaşayacak olan 23 ilçe için elektriklerin ne zaman geleceği, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden veya ALO 186 çağrı hattı aracılığıyla öğrenilebilecek.

İşte kesintiden etkilenecek o ilçeler:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu,