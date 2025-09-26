Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! BUDO 26 Eylül seferlerinde son durum

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen BUDO seferleri...

Havaların bozulması Bursa'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferler iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 19.15'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir." 

