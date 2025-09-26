Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ticaret Bakanlığı 2 lavabo açıcının satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni

Ticaret Bakanlığı 2 lavabo açıcının satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı 2 lavabo açıcının satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. Bu kapsamda 2 farklı markaya ait lavabo açıcıların satışı yasaklandı ve ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte nedeni...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Ayrıca söz konusu ürünlerin satışı yasaklanıyor.

PİYASADAN TOPLATILIYOR 

Bu kapsamda 26 Eylül tarihi itibarıyla yeni bir duyuru daha yaptı. 2 farklı markaya ait "lavabo açıcı"nın piyasadan toplatılmasına karar verildi. 

Ticaret Bakanlığı 2 lavabo açıcının satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni - 1. Resim

YASAKLANMA NEDENİ 

"Gojo" marka profesyonel lavabo açıcı "dokunsal uyarı bulunmaması", "Cosmiq" marka lavabo açıcının ise "çocuk emniyet kilidi ve dokunsal uyarı bulunmaması" nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı 2 lavabo açıcının satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Verim dibe vurdu! Ayçiçeğinde rekolte yerde: Dekarda 30 kilo biçtik - EkonomiVerim dibe vurdu! Ayçiçeğinde rekolte yerde: Dekarda 30 kilo biçtikManisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek ve simit zamlandı - EkonomiManisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek ve simit zamlandıAydın’da pamuk toplama fiyatı belirlendi - EkonomiAydın’da pamuk toplama fiyatı belirlendiTicaret Bakanı Ömer Bolat: ABD iş dünyası Türkiye ile çalışmaya çok sıcak bakıyor - Ekonomi"ABD iş dünyası Türkiye ile çalışmaya çok sıcak bakıyor"Yangın riski var! BMW, 196 bin aracını geri çağırdı - EkonomiBMW, 196 bin aracını geri çağırdı2025 Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı - Ekonomi2025 Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı
Sonraki Haber Yükleniyor...