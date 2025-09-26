Ticaret Bakanlığı 2 lavabo açıcının satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Ayrıca söz konusu ürünlerin satışı yasaklanıyor.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bu kapsamda 26 Eylül tarihi itibarıyla yeni bir duyuru daha yaptı. 2 farklı markaya ait "lavabo açıcı"nın piyasadan toplatılmasına karar verildi.

YASAKLANMA NEDENİ

"Gojo" marka profesyonel lavabo açıcı "dokunsal uyarı bulunmaması", "Cosmiq" marka lavabo açıcının ise "çocuk emniyet kilidi ve dokunsal uyarı bulunmaması" nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.