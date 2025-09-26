Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD Başkanı Trump'tan F-35 mesajı: Türkiye ile kolayca anlaşabiliriz

ABD Başkanı Trump'tan F-35 mesajı: Türkiye ile kolayca anlaşabiliriz

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam" diyen Trump, F-35'ler konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, "Türkiye ile F-35'ler konusunda kolayca anlaşabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir dizi başkanlık kararnamesine imza attığı programda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair ve F-35'ler hakkında önemli mesajlar verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Trump, "Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz. Bence bu her iki ülke için de harika bir şey" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan F-35 mesajı: Türkiye ile kolayca anlaşabiliriz - 1. Resim

TÜRKİYE VE RUS GAZI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin Rus gazı almasını durdurmasını doğrudan talep etmediğini belirten Trump, Türkiye'nin bu hususta birçok seçeneği olduğu için Rus gazı alımını durduracağına inandığını kaydetti.

Trump, "Fakat bunu yapamayacak kimdir biliyor musunuz, Macaristan. Macaristan, denize kıyısı olmayan bir ülke, dünyanın her yanından gemilerin yanaşabileceği güzel bir okyanusları yok. Tek bir boru hatları var" dedi.

Slovakya'nın da aynı durumda olduğunu söyleyen Trump, "Adeta bir boru hattıyla evlenmiş gibi bir durumdalar. İnsanların çıkıp onları suçlamasını istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan F-35 mesajı: Türkiye ile kolayca anlaşabiliriz - 2. Resim

"TÜRKİYE İLE F-35'LER KONUSUNDA KOLAYCA ANLAŞABİLİRİZ"

Trump, "Türkiye, birçok seçeneğe sahip. Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam ve doğru olanı yapacaktır. Askeri teçhizat alımıyla ilgili çok iyi bir görüşmemiz oldu" dedi.

Türkiye'ye F-35 satışı konusunda bir anlaşmanın söz konusu olup olmadığı yönünde bir soruya Trump, "Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız, evet" dedi.

