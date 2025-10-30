Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kardeşini ziyarete gitti dört damarı değişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sağlık Haberleri

Konya’da koroner damar tıkanıklığı teşhisi konulan ağabey ve kardeş, bir gün arayla gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aksaray’da yaşayan 67 yaşındaki 3 çocuk babası Hacı Karakülah’a nefes darlığı ve yorgunluk şikâyetiyle başvurduğu hastanede, kalbi besleyen koroner damarlarının tıkanmasından dolayı baypas ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Hacı Karakülah, ağabeyi 72 yaşındaki Mustafa Karakülah ile Konya Farabi Hastanesine gitti.

Görüşme sırasında aynı şikâyetlerin kendisinde de olduğunu söyleyen Mustafa Karakülah’a da tetkikler yapıldı. Karakülah’ın yapılan testlerinde 4 damarının tıkalı olduğu, koroner baypas ameliyatı yapılması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar veren ağabey ile kardeş, Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Özergin ve ekibinin başarılı operasyonuyla şikâyetlerinden kurtuldu. 

