Kardeşini ziyarete gitti dört damarı değişti

Aksaray’da yaşayan 67 yaşındaki 3 çocuk babası Hacı Karakülah’a nefes darlığı ve yorgunluk şikâyetiyle başvurduğu hastanede, kalbi besleyen koroner damarlarının tıkanmasından dolayı baypas ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Hacı Karakülah, ağabeyi 72 yaşındaki Mustafa Karakülah ile Konya Farabi Hastanesine gitti.

Görüşme sırasında aynı şikâyetlerin kendisinde de olduğunu söyleyen Mustafa Karakülah’a da tetkikler yapıldı. Karakülah’ın yapılan testlerinde 4 damarının tıkalı olduğu, koroner baypas ameliyatı yapılması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar veren ağabey ile kardeş, Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Özergin ve ekibinin başarılı operasyonuyla şikâyetlerinden kurtuldu.