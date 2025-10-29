Gece lambaları masum değil! Kalp hastalığı riskini yüzde 50 artırıyor

Yeni bir araştırma, gece parlak ışık altında uyuyan kişilerin kalp hastalığı, felç ve kalp yetmezliği riskinin belirgin biçimde arttığını ortaya koydu.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma, yatak odasında yüksek ışık seviyesinde uyuyan bireylerin kalp sağlığının ciddi biçimde etkilendiğini gösterdi. Çalışmaya göre, gece boyunca parlak ışığa maruz kalan kişilerin kalp yetmezliği geliştirme riski yüzde 56, koroner arter hastalığı riski yüzde 32 ve felç riski yüzde 28 daha yüksek.

13 MİLYON SAATLİK VERİ İNCELENDİ

Araştırma ekibinden Dr. Daniel Windred, bunun şimdiye dek yapılmış 'en kapsamlı analiz' olduğunu belirterek, katılımcıların 2013-2022 yılları arasında 13 milyon saatlik ışık verisinin değerlendirildiğini söyledi.

CNN International'daki habere göre; İngiltere'de yürütülen bu çalışma, 40-69 yaş arası yaklaşık 89 bin kişiyi kapsadı.

MELATONİN ÜRETİMİNİ ENGELLİYOR

Uzmanlar, gece yapay ışığın melatonin hormonunun üretimini engellediğini ve bu durumun uyku düzeniyle birlikte kalp-damar sistemini de olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Penn State Üniversitesi Uyku Araştırma Merkezi’nden Dr. Julio Fernandez-Mendoza, "Işık, vücut için bir stres kaynağı gibi davranabiliyor; kalp atışını, stres hormonlarını, kan şekeri ve insülin seviyelerini yükselterek inflamasyonu tetikleyebilir" dedi.

GÜNDÜZ IŞIĞI KALBE İYİ GELİYOR

Araştırma, gece ışığının zararlı etkilerinin yanı sıra gündüz saatlerinde yeterli doğal ışığa maruz kalmanın kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiye neden olduğunu da ortaya koydu. Uzmanlara göre gün içinde güneş ışığı almak, vücudun biyolojik saatini dengeliyor ve sirkadiyen ritmi destekliyor.

UZMANLARDAN DAHA İYİ UYKU İÇİN ÖNERİLER

Yatmadan en az 4 saat önce ekran kullanımını azaltın.

Gereksiz ışıkları kapatın veya loş, sıcak tonlu lambalar tercih edin.

Pencereden gelen ışığı engellemek için karartma perdeleri kullanın.

Parlak dijital saatlerden ve tavan lambalarından uzak durun.

Gerekirse uyku maskesi kullanın.

Araştırmacılar, bulguların doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını ancak ışığın sirkadiyen düzen üzerindeki etkisinin kalp-damar sağlığıyla güçlü biçimde bağlantılı olduğunu vurguluyor.