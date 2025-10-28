Sürekli mide ağrısı yaşıyordu… Genç kadına 4 yıl boyunca teşhis konulamadı, sonunda gerçeği öğrendi

İngiltere’de yaşayan 23 yaşındaki Milli Tanner mide ağrısı, bel ağrısı ve dışkıda kan görülmesiyle doktora gitti. Ancak kendisine 4 yıl boyunca teşhis konulamadı.

Milli, 19 yaşındayken Haziran 2021’de mide ağrısı, bel ağrısı ve dışkıda kan görmesi nedeniyle ilk kez doktora başvurdu. Ancak doktorlar, belirtilerini regl problemleriyle ilişkilendirdi.

“Delirdiğimi hissettim” diyen Milli, zamanla kanamanın ve mide ağrısının geçmediğini belirtti.

İlk olarak doktor, ağrıyı regl ile ilişkilendirdi. Milli, “Ama normalde kan, regl dışında dışkıyla gelmez” dedi.

‘HEMOROİD’ SANDILAR

Daha sonra doktor, safra taşlarını kontrol etmek için ultrason istedi. Safra taşları olmadığı ortaya çıkınca, bel ağrısı için fizyoterapiye yönlendirildi. Fizyoterapist herhangi bir sorun bulamadı. Ardından doktor, ağrının nedeninin hemoroid olabileceğini söyledi.

13 KEZ DOKTORA GİTMİŞ

Milli, çalıştığı barın yoğunluğu ve yorgunluğu nedeniyle halsizliğinin göz ardı edildiğini belirtti. Haziran 2021 ile Kasım 2023 arasında 13 kez doktora başvurdu, acil servise gitti ve NHS 111 hattını aradı.

“Tuvalete her gidişimde kan geliyordu” diyen Milli’ye gittiği acil serviste bir gün, “Doktora tekrar görün” cevabını aldı. Ancak teşhis yine konulamadı.

DIŞKI TESTİ YAPTIRDI

Milli, daha sonra internet üzerinden dışkıda kan testi (FIT) alıp yaptırdı ve test pozitif çıktı. Test sonucunu doktora götürdü. Doktor FIT testini talep ettikten sonra acil kolonoskopi randevusu verildi.

TEŞHİS ORTAYA ÇIKTI

Kasım 2023’te yapılan acil kolonoskopi ile Milli’ye bağırsak kanseri teşhisi kondu. Kanser, lenf düğümlerine yayılmış ve 3. evreydi.

Milli, tedavi nedeniyle kısırlık riskine karşı yumurtalarını dondurttu, kemoterapi ve radyoterapi aldı, ameliyat oldu ve kalıcı stoma takıldı. Tedavisinin sonunda Milli’nin son taramalarında kanser izine rastlanmadı.

Milli, gençler arasında kanser farkındalığını artırmak istiyor. “Kendi vücudunuzu en iyi siz bilirsiniz. Bir şey yanlış geliyorsa, doğru teşhisi bulana kadar ısrar edin” dedi.

Cancer Research UK verilerine göre ise 24 yaşına kadar olan gençlerde bağırsak kanseri oranı 1990’lardan bu yana %74 arttı.