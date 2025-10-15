Sürekli acele edenler dikkat! Beyin sağlığı için kritik önem taşıyor

The Lancet’te yayımlanan yeni bir rapor, demans hastalığının sadece genetik veya biyolojik faktörlerle aktarılmadığını ortaya çıkardı.

DEMANS RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırmada, sosyoekonomik düzeyi düşük bireylerin maddi imkanları daha iyi olan bireylerle aynı miktarda zamana sahip olamamasının, demans riskini artırdığı tespit edildi. Dailymail’de yer alan habere göre, yoğun çalışma temposu, uyksusuzluk, sigara kullanımı ve ekran bağımlılığı demans riskini artıran tehditler arasında yer alıyor.

İngiltere’nin en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan demans ile ülkede yaklaşık 944 bin kişi mücadele ediyor. ABD’de ise 7 milyon kişi bu hastalıkla savaşıyor. Demansın en sık görülen türü ise vakaların yüzde 60’ını oluşturan Alzheimer hastalığı.

SESSİZ TEHDİT: ZAMAN DENGESİZLİĞİ

Araştırmaya göre, dijitalleşme ile birlikte artan tempo, insanlara düşünmek, dinlenmek ya da uyumak için yeterli zamanı bırakmıyor. Bu durum ise kronik stres, uyku bozuklukları ve dolaylı yoldan beyin hastalıkları ile sonuçlanıyor.

Erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için kişiye özel tedavi planları oluşturulmasına imkan sağlasa da, uzmanlara göre zaman yoksunluğu, birçok kişiyi bu fırsattan mahrum bırakıyor.

Rapor, "Verimlilik ve esneklik vaat eden teknolojik gelişmelere rağmen birçok insan, dinlenme veya düşünme için yeterli zamana sahip değil. Bu da beyin hastalıklarını etkiliyor. değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle vardiya usulü çalışanlar, bakım hizmeti verenler ve düşük ücretle çalışan bireyler zaman kısıtı nedeniyle daha fazla risk altında. Bu grupların hem hastalığı önleyici adımları atmakta, hem de tedaviye erişimde zorlandığı ifade ediliyor.