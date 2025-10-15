Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

- Güncelleme:
Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor
ABD’de yapılan bir çalışma, günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamanın kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Öte yandan çalışmada, kahvaltı etmemenin obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve hatta felç gibi çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkardığı da tespit edildi.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde (Journal of the American College of Cardiology) yayımlanan kapsamlı bir araştırma, güne kahvaltı yapmadan başlamanın, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor - 1. Resim

Çalışma, 1988-1994 yılları arasında ABD'de yürütülen Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi III (NHANES III) kapsamında, 40-75 yaş aralığındaki 6.550 yetişkine ait sağlık verilerinin uzun vadeli takibini içeriyor. Katılımcılar 2011 yılına kadar Ulusal Ölüm Endeksi üzerinden izlenirken, kahvaltı alışkanlıklarına göre dört gruba ayrıldı:

•    Hiç kahvaltı yapmayanlar (%5,1)
•    Nadiren kahvaltı yapanlar (%10,9)
•    Bazen kahvaltı yapanlar (%25)
•    Her gün kahvaltı yapanlar (%59)

KAHVALTIYI ATLAMAK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Katılımcıların yaş ortalaması 53,2 olup, %48’ini erkekler oluşturdu. Araştırmanın sonucunda, 17 ila 23 yıl süresince takip edilen kişilerde kahvaltı öğününü atlamanın kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini önemli ölçüde artırdığı görüldü.

Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor - 2. Resim

BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Çalışma, kahvaltının sadece günün ilk öğünü olmadığını, aynı zamanda kalp sağlığı üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar da kahvaltıyı atlamanın; obezite, dislipidemi (kan yağlarında bozukluk), hipertansiyon, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve felç gibi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını gösteriyor.

Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor - 3. Resim

Mayo Clinic'ten kardiyoloji uzmanı Dr. Lopez Jimenez ise, kalp krizlerinin özellikle sabah saatlerinde daha sık görüldüğüne dikkat çekerek şunları söylüyor:

"Sabahın erken saatlerinde vücutta doğal olarak adrenalin seviyesi yükselir. Bunu hiç kalori almadan, yani kahvaltı yapmadan birleştirirseniz, vücut savunma mekanizmalarını devreye sokar ve bu da kalp-damar sistemini zorlayabilir."

Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor - 4. Resim

KAHVALTI ALIŞKANLIĞI GİDEREK AZALIYOR

Tüm bu bilimsel uyarılara rağmen, kahvaltı alışkanlığı özellikle genç nüfus arasında giderek azalıyor. Araştırmalara göre, ABD’de gençlerin yaklaşık %24’ü güne kahvaltı etmeden başlıyor. Uzmanlar, bu eğilimin uzun vadede halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor - 5. Resim

Sonuç olarak uzmanlar, kahvaltının sadece bir sabah rutini değil, kalp sağlığı için kritik bir koruyucu faktör olduğunu vurgulayarak herkese şu çağrıyı yapıyor: "Kahvaltıyı atlamayın, kalbinizi riske atmayın."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

