Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu!

Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi almak için emniyet şeridinde bekleyen minibüse, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, minibüsün arka koltuğunda oturan minibüs şoförünün babası Mustafa Avcı hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Denizli'de işçi almak için çevreyolu üzerinde emniyet şeridinde bekleyen servise, aynı yönden gelen kamyon çarptı. Kazada servis şoförünün babası hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde beklemeye yaptı. O esnada arkadan gelen H.K. idaresindeki kamyon, servis aracına çarpmamak için manevra yapsa da etkisi olmadı. Kamyon, dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı.

Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu! - 1. Resim

SERVİSTE EN ARKADA OTURAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın içerisinde en arka kısımda oturan ve sürücü Hacı Avcı'nın babası olduğu öğrenilen Mustafa Avcı'nın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşinde - 3. SayfaKayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşindeGerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulundu - 3. SayfaGerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulunduTekirdağ'da feci ölüm! Evine giden adamı tur otobüsü ezdi - 3. SayfaTekirdağ'da feci ölüm! Tur otobüsü ezdiAksaray'da acı olay! Anne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulundu - 3. SayfaAnne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulunduCinayete jet iddianame! Hakan Çakır'ın katillerine en ağır cezalar istendi - 3. SayfaHakan Çakır'ın katillerine en ağır cezalar istendiUşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı - 3. SayfaUşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti!
Sonraki Haber Yükleniyor...