Kellik problemi tersine mi dönüyor? Bilim adamları saçın yeniden uzamasını sağlayan serum keşfetti

Tayvan'da araştırmacılar, kelliğe çözüm bulunmuş olabilir.

Ulusal Tayvan Üniversitesi’nden araştırmacılar, farelerde sadece 20 gün içinde saç uzamasını tetikleyen bir serum geliştirdi.

SAÇ BÜYÜMESİNİ TETİKLEYEBİLİR

Newsweek'den edinilen bilgilere göre çalışmanın yazarlarından ve Ulusal Tayvan Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik ile Dermatoloji bölümleri profesörü Dr. Sung-Jan (Jerry) Lin, söz konusu yağ asitlerinin insanlarda da saç kökü kök hücrelerini uyararak saç büyümesini teşvik edebileceğini belirtti, ancak henüz klinik deneylerde test edilmediğini vurguladı.

BESLENME, STRES...

Araştırma, saç dökülmesinin genetik, yaşlanma, bazı sağlık sorunları, beslenme ve stres gibi pek çok faktörden kaynaklandığını ve erkeklerde yaygın bir sorun olduğunu hatırlattı.

Çalışmada, sodyum lauril sülfat gibi bileşiklerin yol açtığı deri tahrişi ve inflamasyonun, deri altı yağ dokusunda makrofajları aktive ederek serbest yağ asitlerinin açığa çıkmasını sağladığı, bunun da saç kökü kök hücrelerini uyararak saç büyümesini tetiklediği saptandı.

Araştırmacılar, farelerde elde edilen bu sonuçların insanlara doğrudan uygulanabilir olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Ancak tekli doymamış yağ asitlerinin, deriyi tahriş etmeden saç büyümesini uyarmada kullanılabileceği ve potansiyel olarak saç dökülmesi tedavisinde yeni bir yaklaşım sunabileceği ifade edildi. Sonraki aşamada, insan saç büyümesini uyarmak için etkili doz, formülasyon ve kullanım sıklığının belirlenmesi gerektiği bildirildi.