Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kellik problemi tersine mi dönüyor? Bilim adamları saçın yeniden uzamasını sağlayan serum keşfetti

Kellik problemi tersine mi dönüyor? Bilim adamları saçın yeniden uzamasını sağlayan serum keşfetti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kellik problemi tersine mi dönüyor? Bilim adamları saçın yeniden uzamasını sağlayan serum keşfetti
Saç Dökülmesi, Serum, Fareler, Araştırma, Genetik, Stres, Haber
Sağlık Haberleri  / Dış Haberler

Tayvan'da araştırmacılar, kelliğe yönelik çığır açan bir çalışma yaptı. Uzmanlar, farelerde sadece 20 gün içinde saç uzamasını tetikleyen bir serum geliştirdi. Serumun, saç kökü kök hücrelerini uyararak saç büyümesini teşvik edebileceği belirtildi. Araştırma, saç dökülmesinin genetik, yaşlanma, bazı sağlık sorunları, beslenme ve stres gibi pek çok faktörden kaynaklandığını ve erkeklerde yaygın bir sorun olduğunu hatırlattı.

Tayvan'da araştırmacılar, kelliğe çözüm bulunmuş olabilir.

Ulusal Tayvan Üniversitesi’nden araştırmacılar, farelerde sadece 20 gün içinde saç uzamasını tetikleyen bir serum geliştirdi.

SAÇ BÜYÜMESİNİ TETİKLEYEBİLİR

Newsweek'den edinilen bilgilere göre çalışmanın yazarlarından ve Ulusal Tayvan Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik ile Dermatoloji bölümleri profesörü Dr. Sung-Jan (Jerry) Lin, söz konusu yağ asitlerinin insanlarda da saç kökü kök hücrelerini uyararak saç büyümesini teşvik edebileceğini belirtti, ancak henüz klinik deneylerde test edilmediğini vurguladı.

Kellik problemi tersine mi dönüyor? Bilim adamları saçın yeniden uzamasını sağlayan serum keşfetti - 1. Resim

BESLENME, STRES...

Araştırma, saç dökülmesinin genetik, yaşlanma, bazı sağlık sorunları, beslenme ve stres gibi pek çok faktörden kaynaklandığını ve erkeklerde yaygın bir sorun olduğunu hatırlattı.

Çalışmada, sodyum lauril sülfat gibi bileşiklerin yol açtığı deri tahrişi ve inflamasyonun, deri altı yağ dokusunda makrofajları aktive ederek serbest yağ asitlerinin açığa çıkmasını sağladığı, bunun da saç kökü kök hücrelerini uyararak saç büyümesini tetiklediği saptandı.

Araştırmacılar, farelerde elde edilen bu sonuçların insanlara doğrudan uygulanabilir olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Ancak tekli doymamış yağ asitlerinin, deriyi tahriş etmeden saç büyümesini uyarmada kullanılabileceği ve potansiyel olarak saç dökülmesi tedavisinde yeni bir yaklaşım sunabileceği ifade edildi. Sonraki aşamada, insan saç büyümesini uyarmak için etkili doz, formülasyon ve kullanım sıklığının belirlenmesi gerektiği bildirildi.

Kaynak: Dış Haberler

Rusya soruşturması dosyası kapandı: Trump yönetimi geldi, iş adamı Ekim Alptekin kurtuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vitamin takviyesinde yanlış adım! Böbrek hastası olabilirsiniz - SağlıkVitamin takviyesinde yanlış adım! Böbrek hastası olabilirsinizSürekli mide ağrısı yaşıyordu… Genç kadına 4 yıl boyunca teşhis konulamadı, sonunda gerçeği öğrendi - Sağlık4 yıl boyunca teşhis konulamadı, sonunda gerçeği öğrendiKışın sağlıklı sofraların yıldızları… Bağışıklığı güçlendirmek için mutlaka tüketin - SağlıkKışın sağlıklı sofraların yıldızları… Bağışıklığı güçlendirmek için mutlaka tüketinKazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldı - SağlıkKazada yüzünün yarısını kaybettiBanu Atalar'a onur nişanı: Genç Türk profesöre gururlandıran ödül - SağlıkBanu Atalar'a onur nişanı: Genç Türk profesöre gururlandıran ödülDünya doktorları müjdeyi İstanbul'dan verdi: Kısırlığın çözümü laparoskopide aranıyor - SağlıkDünya doktorları müjdeyi İstanbul'dan verdi: Kısırlığın çözümü laparoskopide aranıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...