Rahat rahat içiyoruz ama... Gazlı içeceklerde kellik riski

Ziyneti Kocabıyık - Diyet ve beslenmenin, saç sağlığında önemli bir rol oynadığını vurgulayan uzmanlar, özellikle D vitamini ve demir takviyesi ile alkol ve gazlı içeceklerin sınırlandırılmasının saç dökülmesine faydalı olabileceğini olabileceğini söyledi.

İlgili Haber 21. yüzyılın yeni çocuk hastalığı: Klip sendromu

17 çalışmanın incelenmesi, D vitamini seviyesinin iyi seviyede tutulmasının, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabileceğini de ortaya koydu. Daha önce yapılan araştırmalar, günde en az bir şekerli içecek tüketen kişilerin erkek tipi saç dökülmesine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu göstermişti. Çinli araştırmacıların 2023 yılında yaptığı bir araştırma, haftada yedi defa tatlı içecek tüketen genç erkeklerin, tüketmeyen erkeklere göre saç dökülmesi yaşama ihtimalinin üç kattan fazla olduğunu ortaya koydu.