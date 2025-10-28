Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kışın sağlıklı sofraların yıldızları… Bağışıklığı güçlendirmek için mutlaka tüketin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların soğumasıyla birlikte kış kapıya dayandı. Diyetisyen Gözde Aydın, bu dönemde bağışıklığın güçlü tutulması ve hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun doğru ve mevsimine uygun beslenme olduğunu vurguladı.

Kış aylarında taze meyve ve sebze çeşitliliği azalsa da bu dönemde A, C ve E vitaminlerinden zengin birçok besin bulunuyor. 

PORTAKAL, MANDALİNA VE DAHASI…

Diyetisyen Aydın, "Portakal, mandalina, nar, ıspanak, brokoli, havuç ve turp gibi sebze ve meyveler antioksidan yönünden zengindir. Bu besinleri sofralarımızdan eksik etmemeliyiz" diye konuştu.

HAFTADA İKİ KEZ BALIK

Aydın ayrıca, omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemi için önemine dikkat çekerek, "Ceviz, chia tohumu, keten tohumu ve özellikle haftada en az iki kez balık tüketimi kış aylarında oldukça faydalıdır" şeklinde konuştu.

SUSUZLUĞA DİKKAT

Yeşil çay, beyaz çay ve bitki çayları gibi içeceklerin polifenol ve flavonoid açısından zengin olduklarını belirten Aydın, bu çayların bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Zencefil ve zerdeçal gibi baharatların da antioksidan etkileriyle kış aylarında sofralarda yer alması gerektiğini hatırlatan Aydın, su tüketiminin önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Havaların soğumasıyla birlikte su içme isteği azalabiliyor. Ancak hafif düzeyde susuzluk bile bağışıklık üzerinde olumsuz etki oluşturur. Kış mevsiminde de günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeliyiz."

