Kazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldı

- Güncelleme:
Kazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldı
Brezilya’da sarhoş bir sürücünün çarpması sonucu yüzünün yarısını kaybeden 75 yaşındaki Dave Richards’a, Bristol’daki bir 3D tıp merkezinde gerçeğe çok yakın görünümde yüz protezi yapıldı. Sürecin başındaki kendisini savunmasız hissettiğini söyleyen talihsiz adam, protezin ardından yeniden insan içine çıkma cesaretini kazandığını belirtti.

İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan 75 yaşındaki Dave Richards, 2021 yılında arkadaşlarıyla yaptığı bisiklet turunda sarhoş bir sürücünün çarpması sonucu korkunç bir kaza geçirdi.

ARACIN ALTINA SÜRÜKLENDİ

Mere yakınlarındaki A303 yolunda meydana gelen kazada aracın altına sürüklenen Richards, sırtından kalçasına kadar ağır yaralandı; yüzünün bir tarafı tamamen yandı ve gözünü kaybetti.

Kazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldı - 1. Resim

ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI GÖZÜ ALINDI

Kazada şans eseri hayatta kalan dört çocuk babası Richards, farklı hastanelerde aylarca süren bir tedavi gördü. Cerrahlar, enfeksiyon riskine karşı gözünü aldı ve yüzünün bir kısmına deri flebi yerleştirmek zorunda kaldı.

Dailymail'in haberine göre, tedavi sürecinin ilerleyen dönemlerinde Richards, Bristol 3D Tıp Merkezi’nin yeni kurulan 'Rekonstrüktif Protez' bölümüne sevk edildi. Bu merkez, Birleşik Krallık’ta 3D tarama, tasarım ve baskının aynı çatı altında yapıldığı ilk hastane olma özelliğini taşıyor.

Kazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldı - 2. Resim

3 BOYUTLU YAZICIYLA ÜRETİLMİŞ ÖZEL BİR PROTEZ TASARLANDI

Uzman ekip, Dave Richards için yüz hatlarına, saç, ten ve göz rengine uygun '3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş özel bir protez' geliştirdi. Protez, hem estetik görünümü hem de hastanın mimik hareketlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

"DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYORDUM"

Bu süreci 'gerçeküstü bir deneyim' olarak nitelendiren Richards, "İyileşme sürecinin başında kendimi çok savunmasız hissediyordum. İnsanların bana nasıl baktığını düşünmekten dışarı çıkmak istemiyordum. 3D protezle birlikte yeniden insan içine çıkma cesaretini kazandım." ifadelerinde bulundu. 

Kazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldı - 3. Resim

Richards, yüzüne takılan protezin yanı sıra boynundaki yara dokularını yumuşatmak için 3D yazıcıyla üretilmiş özel ateller de kullandı. 

Kazaya neden olan sürücü ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı; ancak iyi hâl indirimiyle bir buçuk yıl sonra serbest kaldı. Richards, bu karardan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Neredeyse hayatımı kaybediyordum. O kişi özgürken, ben hâlâ bu yaralarla yaşıyorum. Bu adil değil."

Merkezde çalışan Amy Davey, 3D teknolojisinin yara izi tedavilerinde çığır açabileceğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Bu sistem, hastaların yüzey taramasını hareket halindeyken yapmamızı sağlıyor. Böylece protezler hastanın yüz ifadesine daha doğal biçimde uyum sağlayabiliyor."

