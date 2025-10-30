Güvenlik uzmanı Güçlüer, Altay’ı değerlendirdi: İnsan gibi düşünen vurulmayan bir tank
Türkiye’nin millî ana muharebe tankı Altay, Cumhuriyet’in 102’nci yılında TSK envanterine girerken uzmanlar, “Altay, insan gibi düşünüyor. Tanksavarlar zırhını delemiyor. Nükleer bomba atılsa bile tank savaşmaya devam edebiliyor” diyor.
Berat Temiz / ANKARA -Türkiye’nin asırlık hayali olan millî ana muharebe tankı Altay, cumhuriyetin 102’nci yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.
Gazetemize konuşan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM Başkanı, Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, şu an dünyada bilinen en iyi tankın Altay olduğunu belirtti. “İnsan gibi düşünen, vurulmayan bir tank yaptık” diyen Güçlüer şunları kaydetti:
Altay tankına baktığımızda dayanıklılık çok üst seviyede. Dünyadaki mevcut tanklar manuel usullerle kontrol ediyor ama Altay otomatik tarıyor. Saliseler içerisinde araziyi tarıyor ve otomatik olarak hem elektronik hem de fizikler hedefleri tespit ediyor. Aynı anda hem uygun silah hangisiyse hedefe kendisi dönüyor hem de nişancıya veya komutana uyarı veriyor. Tankın kendisi her şeyi tespit ediyor. Mayın patlamasına dayanıklı. Bir tanksavar mühimmatının Altay’ın zırhını delebilmesi mümkün değil. Gövde içerisinde de personeli koruyabilmek için ayrıca çelik barlar oluşturulmuş. Çok dayanıklı bir tank. Nükleer silahlar kullandığı zaman da radyasyondan koruyor kendisini. Yani nükleer bomba atılsa bile bu tank çalışıyor ve ülkeyi korumaya, savaşmaya devam edebiliyor.
KAAN’I KİMSE GÖREMEZ
Güvenlik Uzmanı Güçlüer, ilerleyen yıllarda envantere girmesi beklenen beşinci nesil millî muharip uçağımız KAAN hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:
Görünmezlik test sonuçlarına göre dünya şu an 1 metrekarenin 10 binde 7’sine ulaşabilmişken biz KAAN ile 1 metrekarenin 10 binde 1’ine kadar düşebildik. Bu da KAAN görünmüyor demektir. Teknik kapasite ve görünmezlik teknolojisi açısından dünyada bir numara. KAAN, Orta Doğu’da gezse kimse göremez. Teknik detaylara baktığımızda dünyanın en iyi uçağı.