Nakliyede akıllı dönüşüm

Yapay zekâ destekli algoritmasıyla rota, trafik, mesafe ve sürücü dinlenme sürelerini analiz eden Yükal, en uygun taşıma planını saniyeler içinde oluşturuyor. Böylece yük arama esnasında ortaya çıkan zaman kaybı ortalama yüzde 60, yakıt kaybı ise yüzde 40 azalıyor.

Dijital planlama sayesinde boş sefer oranı da yüzde 25’e azalıyor. Geçen yıl temmuz ayında faaliyetlerine başlayan Yükal’ın kısa sürede 15 bin kullanıcıya ulaştığı bilgisini veren Yükal Kurucu Ortağı Fatih Köse, “Nakliye sektöründe dijitalleşme sayesinde zaman ve yakıt tasarrufu sağlayıp karbon emisyonunu azaltıyoruz. Şu anda platformumuz üzerinden günlük ortalama 5 bin ila 6 bin arası ilan paylaşılıyor.

Uygulamamız, ‘Neredeyim, nereye gidiyorum, aracım ne, kasa tipim ne?’ gibi dört ana parametreyle eşleştirme yapıyor. Böylece sürücüler, bulundukları konuma en uygun yükleri filtreleyerek online olarak ilan sahibi ile iletişime geçebilmesini sağlayabiliyor” dedi.

Yükal, yakında devreye alacağı “Business” garanti paketiyle de sürücülere bulundukları güzergâhta “ek yük” önerileri sunarak kazancı artıracak. Uygulama, nakliye tamamlandığında ödemenin zamanında yapılmasını, yük sahibinin de teslimatın gerçekleştiğini teyit etmesini sağlayacak.