Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Nakliyede akıllı dönüşüm

Nakliyede akıllı dönüşüm

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nakliyede akıllı dönüşüm
Yerli, Teknoloji, Dijital Platform, Nakliye, Lojistik, Yazılım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orka Tech Lojistik A.Ş. tarafından Bilişim Vadisi’nde geliştirilen yerli dijital platform Yükal, yük sahibiyle taşımacıyı doğrudan buluşturarak nakliye sektöründeki aracı maliyetlerini azaltıyor.

Yapay zekâ destekli algoritmasıyla rota, trafik, mesafe ve sürücü dinlenme sürelerini analiz eden Yükal, en uygun taşıma planını saniyeler içinde oluşturuyor. Böylece yük arama esnasında ortaya çıkan zaman kaybı ortalama yüzde 60, yakıt kaybı ise yüzde 40 azalıyor.

Dijital planlama sayesinde boş sefer oranı da yüzde 25’e azalıyor. Geçen yıl temmuz ayında faaliyetlerine başlayan Yükal’ın kısa sürede 15 bin kullanıcıya ulaştığı bilgisini veren Yükal Kurucu Ortağı Fatih Köse, “Nakliye sektöründe dijitalleşme sayesinde zaman ve yakıt tasarrufu sağlayıp karbon emisyonunu azaltıyoruz. Şu anda platformumuz üzerinden günlük ortalama 5 bin ila 6 bin arası ilan paylaşılıyor.

Uygulamamız, ‘Neredeyim, nereye gidiyorum, aracım ne, kasa tipim ne?’ gibi dört ana parametreyle eşleştirme yapıyor. Böylece sürücüler, bulundukları konuma en uygun yükleri filtreleyerek online olarak ilan sahibi ile iletişime geçebilmesini sağlayabiliyor” dedi.

Yükal, yakında devreye alacağı “Business” garanti paketiyle de sürücülere bulundukları güzergâhta “ek yük” önerileri sunarak kazancı artıracak. Uygulama, nakliye tamamlandığında ödemenin zamanında yapılmasını, yük sahibinin de teslimatın gerçekleştiğini teyit etmesini sağlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hollanda seçimlerimde sürpriz zafer! Bir dönem kapanıyorRıza Akpolat 'Ekrem'i yakarım' demişti, CHP'ye yönelik bir itirafçılık iddiası daha geldi! Muhittin Böcek her şeyi anlatacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk firmaları Avrupa’ya taşıyacak - EkonomiTürk firmaları Avrupa’ya taşıyacakGebze’den dünyaya ‘Türk drone’u - EkonomiGebze’den dünyaya ‘Türk drone’uSilvan’da 350 milyar dolarlık petrol var - EkonomiSilvan’da 350 milyar dolarlık petrol varCumhuriyet altını 100 yaşında - EkonomiCumhuriyet altını 100 yaşındaE-Atık’ta % 60 geri dönüşüm hedefi - EkonomiE-Atık’ta % 60 geri dönüşüm hedefiTürkiye’nin gıda arzında risk yok - EkonomiTürkiye’nin gıda arzında risk yok
Sonraki Haber Yükleniyor...