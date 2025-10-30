Ajanlığı ifşa olan Hüseyin Gün, her şeyi tek tek anlattı: Kilit isim Aaron

GAMZE ERDOĞAN - İstanbul’da seçmen bilgilerinin ajanlar üzerinden yurt dışına servis edilmesine yönelik başlatılan casusluk soruşturması sürüyor. Şüphelilerden İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, suçlamaları reddederken, kendisi için belediye verilerini kanunsuz şekilde işleten Hüseyin Gün’ü tanımadığını söyledi. İmamoğlu “CIA çalışanı olduğu belirtilen Aaron Barr isimli şahsın bana muhafazakârlara nasıl davranmam ile alakalı tavsiyelerde bulunması akla mantığa uygun değildir” dedi.

Ancak 262 sayfalık ifade tutanağında yer alan belge ve bilgiler, İmamoğlu’nun kampanyasına tanımadığını söylediği Hüseyin Gün ve eski CIA çalışanı Aaron Barr’ın damga vurduğunu gözler önüne serdi.

G İZLİLİĞİNİ BİLİYORLARDI

Gün “Raporlar Aaron Barr ve teknik ekibimde bulunan diğer kişiler tarafından hazırlanırdı. Rakip olarak bulunan parti destekçilerinin kendi aralarındaki yazışmaları Aaron Barr ve teknik ekip tarafından analiz edilir ve oluşabilecek olumsuz haberlere karşı tedbir alırdı. Bu verilerin gizli, insanların özel yazışmalarından da oluşan verilerden analiz edildiğini Necati Özkan isimli şahıs da bilirdi. Ben bu konuda aldığım riskleri Necati ve kampanyada bulunan kişilerin, hatta Ekrem İmamoğlu’na bile Necati Özkan üzerinden aktarmıştım” ifadesini kullandı.

ÖNER İLER LİSTESİ

“Bazı konularda söylediğimiz konuların ertesi gün Ekrem İmamoğlu tarafından uygulandığını görüyorduk” diyen Gün, İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan’ın gelen rapor ve tavsiyeler için “hepsi harika” karşılığını verdiği de belgelere yansıdı. Hüseyin Gün’ün, AK Parti’nin 2019 İBB adayı Binali Yıldırım’la ilgili fake hesaplar aracılığıyla karalama kampanyası başlatılmasını istediği, İBB’deki bir kadın bürokratın görevden alınmasını tavsiyesi ettiği, AK Parti’nin ağırlıkta olduğu ilçelerde dijital istihbarat topladıklarını söylediği gizli görüşmelerde yer aldı.

SUNUM YAPTI

Soruşturmada ismi geçen kilit isim Aaron Barr, eski bir CIA çalışanı. 33 yıllık istihbaratçı. Siber güvenlik firması HBGary Federal’in kurucu CEO’su. PiiQ Media LLC’nin kurucu ortağı. Diğer ortak Hüseyin Gün. Hüseyin Gün ile görüşmeleri daha çok Wickr ve WhatsApp üzerinden yaptı.

Necati Özkan’ın yönlendirmesiyle Barr, Osint Darkweb üzerinden İBB uygulamasına giren kişilerin bilgisine ulaştı. Bunlardan biri de İBB Sözcüsü Murat Ongun idi. Barr, Ongun’un telefonunda casus yazılım bulunduğunu rapor etti. Bunu gerçekten mi yoksa kendini kabul ettirmek için mi yaptığı belirlenemedi. Barr, ekibiyle birlikte Necati Özkan’a sunum da yaptı. Aynı Barr “Şirketim yalnızca sosyal medya verilerini topladı ve analiz etti. 2012’den beri hiçbir istihbarat ajansıyla çalışmadım” açıklamasını yaptı.

5.697 KİŞİLİK REHBER

Ajanlığı ifşa olan Hüseyin Gün’ün rehberinde 5.697 kişinin ismi çıktı. Bazılarıyla görüştüğü belirlendi. İngiliz İstihbaratının başına getirilen Richard Moore, eski Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koordinatörlüğünü yapan kıdemli Mossad ajanı David Meidan, Eski İngiliz Özel Kuvvetleri Komutanı Jhon Holmes, İngilizci istihbaratçı Chris McGrath, İngiltere Dış İstihbarat Servisi eski çalışanlarından Mark Allen, İngiltere Savunma İstihbaratı Başkanlığını yürüten Joe French bunlar arasında.