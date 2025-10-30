Özel dalga geçer gibi konuştu: CHP inanç özgürlüğünün teminatıdır! Bu görüntüler unutulmadı 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ankara Elmadağ’daki mitingde söylediği sözler kamuoyundan büyük tepki çekti. CHP’nin “özgürlüklerin savunucusu” bir parti olduğunu iddia eden CHP liderine, sosyal medyadan binlerce tepki yağdı.

Başörtüsü yasağını başlatan, onlarca yıl bu yasağı çekinmeden zulüm derecesinde uygulayan, genç kızların üniversitelerde başörtülerini zorla çıkarttıran CHP’nin bu zulmüne sosyal medya kullanıcıları yazılı ve görselli belgelerle cevap verdi.

CHP’nin başörtüsünü hem devlet daireleri hem okullarda yasaklattığı, başörtüsü yasağını kaldıran kanunları iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesinin kapısından ayrılmadığı günleri unutan Özgür Özel “CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır” dedi.

Özgür Özel geçmişi unutsa da, CHP’nin genlerindeki tesettür düşmanlığını belgeleyen sosyal medyadaki tepkilerden birini biz de sayfamıza taşıdık.

Yıl 2021, yani 4 yıl önce… Tarih 9 Eylül ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Edremit’in kurtuluşu” kutlanıyor. CHP’li Edremit Belediyesi’nin düzenlediği törende tesettürlü bir kadın zincire vurulmuş, ÇYDD üyesi kadınlar geliyorlar “Türk kadınına özgürlük getirdik” diyerek, zincirleri kırıp kadının tesettürünü çıkarıyorlar. Tesettürün altından ise, dekolteli genç bir kız çıkıyor ve “İşte çağdaş Türk kadını” diyerek kalabalığa alkışlatıyorlar.

YILLARCA TESETTÜRLE BÖYLE ALAY ETTİLER

