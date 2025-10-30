Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
“Herkesin istediği gibi yaşamasının teminatı biziz” diyen CHP liderine, sosyal medyadan, CHP’nin onlarca yıl uyguladığı başörtü zulmünü hatırlatan belgeli tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ankara Elmadağ’daki mitingde söylediği sözler kamuoyundan büyük tepki çekti. CHP’nin “özgürlüklerin savunucusu” bir parti olduğunu iddia eden CHP liderine, sosyal medyadan binlerce tepki yağdı.

Başörtüsü yasağını başlatan, onlarca yıl bu yasağı çekinmeden zulüm derecesinde uygulayan, genç kızların üniversitelerde başörtülerini zorla çıkarttıran CHP’nin bu zulmüne sosyal medya kullanıcıları yazılı ve görselli belgelerle cevap verdi.

Özel dalga geçer gibi konuştu: CHP inanç özgürlüğünün teminatıdır! Bu görüntüler unutulmadı  - 1. Resim

CHP’nin başörtüsünü hem devlet daireleri hem okullarda yasaklattığı, başörtüsü yasağını kaldıran kanunları iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesinin kapısından ayrılmadığı günleri unutan Özgür Özel “CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır” dedi.

Özgür Özel geçmişi unutsa da, CHP’nin genlerindeki tesettür düşmanlığını belgeleyen sosyal medyadaki tepkilerden birini biz de sayfamıza taşıdık.

Özel dalga geçer gibi konuştu: CHP inanç özgürlüğünün teminatıdır! Bu görüntüler unutulmadı  - 2. Resim

Yıl 2021, yani 4 yıl önce… Tarih 9 Eylül ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Edremit’in kurtuluşu” kutlanıyor. CHP’li Edremit Belediyesi’nin düzenlediği törende tesettürlü bir kadın zincire vurulmuş, ÇYDD üyesi kadınlar geliyorlar “Türk kadınına özgürlük getirdik” diyerek, zincirleri kırıp kadının tesettürünü çıkarıyorlar. Tesettürün altından ise, dekolteli genç bir kız çıkıyor ve “İşte çağdaş Türk kadını” diyerek kalabalığa alkışlatıyorlar.

Özel dalga geçer gibi konuştu: CHP inanç özgürlüğünün teminatıdır! Bu görüntüler unutulmadı  - 3. Resim

YILLARCA TESETTÜRLE BÖYLE ALAY ETTİLER

9 Eylül 2021… CHP’li Edremit Belediyesi düşmandan kurtuluş törenleri düzenliyor… Meydanda zincire vurulmuş tesettürlü bir kadın… ÇYDD üyesi kadınlar geliyor, zinciri kırıyor, tesettürü çıkarıp atıyor ve kadını “özgürleştiriyor!”. Tesettürün altından dekolteli modern(!) genç bir kız ortaya çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

