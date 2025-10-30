Sakarya Şehir Kütüphanesi projesinde ihale süreci tamam! Kültür ve sanat üssü kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehir Kütüphanesi’yle ilgili yaşanan gelişmeyi paylaştı. Sosyal medyada paylaşım yapan Alemdar, binlere gencin dört gözle beklediği Sakarya Şehir Kütüphanesi projesinin ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım sürecinin başladığını müjdeledi. Şehir Kütüphanesi, Donatım’da SASKİ teknik birimlerin bulunduğu alanın yan tarafında kalan arazide inşa edilecek.

İÇERİSİNDE YOK YOK

Kültür, sanat alanında şehir tarihinin en büyük projesi niteliği taşıyan kütüphanenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte inşa edileceğini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, proje içerisinde; konferans, tiyatro salonu, çocuk kütüphanesi alanlarıyla bir kütüphaneden çok daha fazlası olacağını kaydetti.

'SEÇİM VAATLERİ ARASINDAYDI'

“Devlet Tiyatroları’nın seçkin oyunları sahnelenecek ve burası kültürün, sanatın merkezi olacak” vurgusu yapan Başkan Alemdar şunları söyledi: Şehrimizin en büyük kültür sanat yatırımlarından biri olacak Sakarya Şehir Kütüphanesi için ihale süreci tamamlandı. İnşallah yapımına geçiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte şehrimizde eksikliği hissedilen ve seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir projeyi daha kentimize kazandırıyoruz. Şehir Kütüphanesi, yalnızca kitap okuma alanlarıyla sınırlı kalmayacak. İçerisinde; konferans ve tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma bölümleri, bilgisayarlı çalışma odaları, engelli bireyler için erişilebilir alanlar bulunacak.

HIZLA TAMAMLANACAK

Açıklamalarını sürdüren Alemdar “Şehir Kütüphanesi kültür ve sanatın merkezi hâline gelecek. Hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’a, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, TBMM KEFEK Başkanı’mız Çiğdem Erdoğan’a, milletvekillerimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bilim Merkezi ile Şehir Kütüphanesi’nin yan yana olacağı alanın Büyükşehir Hizmet Binası ve Şehir Tarih Müzesi ile birleşerek bir Kültür ve Yaşam Kampüs olarak hazırlanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.