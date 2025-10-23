İnci Taneleri bitti mi, bu akşam yok mu? Yeni sezon açıklaması geldi!

İnci Taneleri bitti mi, bu akşam yok mu merak edilirken bazı açıklamalar izleyenlerin sorularına cevap oldu. Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz haftalarda İnci Taneleri yeni sezon için tarih verdi!

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri henüz bitmedi. Dizi 15 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı yapım, üçüncü sezonunda da hikayesine kaldığı yerden devam edecek.

Yapım şirketi BKM dizinin yeni bölümler için hazırlıkların sürdüğünü, final kararı alınmadığını açıkladı. İzleyiciler yeni sezonda Azem, Dilber, Cihan ve Nehir karakterlerinin hikayesinde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM YOK MU?

Dizinin yeni sezon çekimleri henüz başlamadığı için bu akşam İnci Taneleri’nin yeni bölümü yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında bu akşam sevilen diziye yer verilmedi. Sezon finalinin ardından ekranlara ara veren yapım, 2025 sonbaharında da izleyici karşısına çıkmayacak.

İnci Taneleri yeni sezon çekim hazırlıkları ileri bir tarihe ertelendiği için bu akşam yeni bölüm olmayacak.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri’nin 3. sezon çekimlerinin Ocak 2026’da başlaması, yeni bölümlerin ise Şubat 2026’da Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı dizide, yeni sezonda hikayeye yön verecek sürpriz gelişmeler ve yeni karakterlerin yer alması bekleniyor. Yılmaz Erdoğan üçüncü sezonun hem oyuncu kadrosu hem de hikaye açısından izleyicileri şaşırtacağını belirtti.