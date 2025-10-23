Eskipazar Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva'nın yaşlı bir teyze ile girdiği diyalog sonrası gündeme geldi. 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde Eskipazar halkının desteğini alarak Belediye Başkanı seçilen Cıva hangi partiden merak konusu.

ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 1980 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını da doğup büyüdüğü ilçede tamamladıktan sonra ticaretle uğraşmaya başladı. Bölgesinde uzun yıllar aktif bir şekilde iş hayatında yer aldı.

2019 yerel seçimlerinde Eskipazar Belediye Meclis Üyesi seçilerek siyasete atıldı. Aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde Eskipazar halkının desteğini alarak Belediye Başkanı seçildi. Başkan Cıva, evli ve iki çocuk babasıdır.

ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Serkan Cıva, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’nin adayı olarak seçimlere katıldı ve oyların yüzde 49.68'ini alarak Belediye Başkanı seçildi.