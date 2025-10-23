Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eskipazar Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

Eskipazar Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eskipazar Belediye Başkanı kim, hangi partiden?
Eskipazar, Belediye Başkan, AK Parti, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskipazar Belediye Başkanı son günlerde vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla dikkat çekiyor. Bu nedenle Eskipazar Belediye Başkanı kim, partisi ve siyasi kariyeri merak ediliyor.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva'nın yaşlı bir teyze ile girdiği diyalog sonrası gündeme geldi. 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde Eskipazar halkının desteğini alarak Belediye Başkanı seçilen Cıva hangi partiden merak konusu. 

ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 1980 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını da doğup büyüdüğü ilçede tamamladıktan sonra ticaretle uğraşmaya başladı. Bölgesinde uzun yıllar aktif bir şekilde iş hayatında yer aldı.

2019 yerel seçimlerinde Eskipazar Belediye Meclis Üyesi seçilerek siyasete atıldı. Aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde Eskipazar halkının desteğini alarak Belediye Başkanı seçildi. Başkan Cıva, evli ve iki çocuk babasıdır.

ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Serkan Cıva, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’nin adayı olarak seçimlere katıldı ve oyların yüzde 49.68'ini alarak Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barış Boyun ve Daltonlar çetesine operasyonSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Söylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede? - HaberlerSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?İnci Taneleri bitti mi, bu akşam yok mu? Yeni sezon açıklaması geldi! - Haberlerİnci Taneleri bitti mi, bu akşam yok mu? Yeni sezon açıklaması geldi!Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerShakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta?Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları!Berika Karadağ kimdir, kaç yaşında? - HaberlerBerika Karadağ kimdir, kaç yaşında?2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? - Haberler2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...