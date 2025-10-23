Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Shakhtar Donetsk, Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın yayın kanalı ve saati, futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Shakhtar Donetsk ile Legia Varşova, Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşırken, iki takımın da lig aşamasındaki konumları, karşılaşmanın önemini artırıyor. Taraftarlar Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırıyor.
SHAKHTAR DONETSK - LEGİA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45'te (Türkiye saati) Krakow'daki Stadion Miejski im. Henryka Reymana'da oynanacak.
Mücadele, 90 dakika sürecek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında yer alacak. Shakhtar Donetsk 11. sırada 3 puanla, Legia Varşova 25. sırada 1 puanla yer alıyor.
SHAKHTAR DONETSK - LEGİA VARŞOVA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı, tabii Spor kanalında yayınlanacak. Maç, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak ve şifreli olarak izlenecek.