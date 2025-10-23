Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Shakhtar Donetsk, Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın yayın kanalı ve saati, futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Shakhtar Donetsk ile Legia Varşova, Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşırken, iki takımın da lig aşamasındaki konumları, karşılaşmanın önemini artırıyor. Taraftarlar Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırıyor. 

SHAKHTAR DONETSK - LEGİA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45'te (Türkiye saati) Krakow'daki Stadion Miejski im. Henryka Reymana'da oynanacak. 

Mücadele, 90 dakika sürecek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında yer alacak. Shakhtar Donetsk 11. sırada 3 puanla, Legia Varşova 25. sırada 1 puanla yer alıyor.

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

SHAKHTAR DONETSK - LEGİA VARŞOVA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı, tabii Spor kanalında yayınlanacak.  Maç, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak ve şifreli olarak izlenecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump kararını verdi, tansiyon yükseldi! Putin ile görüşecek mi?Soğuk gelmeden hasat yarışı! Karslı çiftçiler tarlada gece gündüz mesai yapıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları!Berika Karadağ kimdir, kaç yaşında? - HaberlerBerika Karadağ kimdir, kaç yaşında?2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? - Haberler2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?Eşref Rüya 19. bölüm neden yok, nereden izlenir? - HaberlerEşref Rüya 19. bölüm neden yok, nereden izlenir?GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor? - HaberlerGSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor?Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldı - HaberlerGalatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...