2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-26 sezonu, hem yeni formatı hem de katılımcı sayısındaki artışla tarihe geçen bir sezon oldu. Turnuvada ilk kez 36 takım lig formatında mücadele ediyor. Final karşılaşmasının oynanacağı stat da futbol dünyasında şimdiden merak konusu oldu.

2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA, 2026 Şampiyonlar Ligi finali için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’yi seçti. Dev final, 30 Mayıs 2026 tarihinde Puskas Arena’da oynanacak. Yaklaşık 67 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın en modern statlarından biri olan Puskas Arena, bu organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak.

Budapeşte, son yıllarda UEFA organizasyonlarında sıkça tercih edilen bir şehir haline geldi. Şampiyonlar Ligi finali için seçilen bu tarihi stat, hem mimarisi hem de konumu nedeniyle futbolseverlerin ilgi odağı olacak. Final maçı için Avrupa’nın dört bir yanından taraftarların şehre akın etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-25 sezonuyla birlikte köklü bir format değişikliğine gidildi. Klasik grup aşaması kaldırılarak yerine 36 takımlı lig formatı getirildi. Bu yeni sistemde her takım sekiz farklı rakiple karşılaşıyor ve puan tablosu tek bir lig şeklinde tutuluyor. İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki takımlar play-off oynuyor. Son 12 sırada kalan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

Format değişikliğiyle birlikte rekabet seviyesi arttı. Bir ülkeden altı takımın turnuvada yer almasına izin verilmesi, özellikle Premier League takımları açısından önemli bir dönüm noktası oldu. 2025-26 sezonunda İngiltere’den altı takımın mücadele ettiği ilk sezon yaşanıyor. Bu da final yolunda daha çekişmeli eşleşmelerin yaşanacağı anlamına geliyor.

PUSKAS ARENA'NIN KAPASİTESİ NE KADAR?

Stadyum yaklaşık 67 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük statlarından biri.