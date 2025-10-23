Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç?

Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı. Galatasaray, Rams Park’ta Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyetle sıralamada yükselişe geçti. Güncel tablo, fikstür ve rakiplerin performansları da turnuvayı şekillendiriyor.

GALATASARAY'IN SIRALAMASI VE PUANI KAÇ? (ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek toplam puanını 6’ya yükseltti. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı. İlk haftada Frankfurt deplasmanından 5-1 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, ikinci maçta Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle moral bulmuştu.

Bodo/Glimt zaferi, temsilcimizin play-off potasında kalma şansını güçlendiriyor. Turnuvada yeni format gereği ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalırken 9-24. sıradaki takımlar play-off oynayacak. Galatasaray’ın puan tablosundaki konumu bu anlamda kritik bir eşikte duruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU!

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda Real Madrid, PSG, Inter, Bayern Münih ve Arsenal 3 maçta 9 puan toplayarak liderlik koltuğunu paylaşıyor. Galatasaray ise ilk üç hafta sonunda 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise Galatasaray’a mağlup olduktan sonra 26. sıraya geriledi.