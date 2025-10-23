Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç?

Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray&#039;ın sıralaması ve puanı kaç?
Şampiyonlar Ligi, UEFA, Galatasaray, Bodo/Glimt, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle puanını yükseltti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, devler liginde üçüncü haftayı sıralamada yükselerek tamamlarken Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu da belli oldu.

Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı. Galatasaray, Rams Park’ta Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyetle sıralamada yükselişe geçti. Güncel tablo, fikstür ve rakiplerin performansları da turnuvayı şekillendiriyor. 

GALATASARAY'IN SIRALAMASI VE PUANI KAÇ? (ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek toplam puanını 6’ya yükseltti. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı. İlk haftada Frankfurt deplasmanından 5-1 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, ikinci maçta Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle moral bulmuştu.

Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç? - 1. Resim

Bodo/Glimt zaferi, temsilcimizin play-off potasında kalma şansını güçlendiriyor. Turnuvada yeni format gereği ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalırken 9-24. sıradaki takımlar play-off oynayacak. Galatasaray’ın puan tablosundaki konumu bu anlamda kritik bir eşikte duruyor.

Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç? - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU!

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda Real Madrid, PSG, Inter, Bayern Münih ve Arsenal 3 maçta 9 puan toplayarak liderlik koltuğunu paylaşıyor. Galatasaray ise ilk üç hafta sonunda 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise Galatasaray’a mağlup olduktan sonra 26. sıraya geriledi.

Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta dehşet zinciri! Eski eş peş peşe cinayet işledi, polise silah çekip intihar ettiMücevherlerden de hırsızlardan da haber yok! 100’den fazla kişi soruşturuluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi - HaberlerÇimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldiİşte muhtemel ilk 11! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? - Haberlerİşte muhtemel ilk 11! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?Chelsea - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam! - HaberlerChelsea - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam!Eintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu! - HaberlerEintracht Frankfurt - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde! - HaberlerFerit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde!ChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde! - HaberlerChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...