Galatasaray'ın rakibi paramparça oldu! 6 gol, 3 penaltı ve kırmızı kart

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Chelsea, sarı kırmızılıların rakiplerinden Ajax'ı konuk etti.

CHELSEA GOL YAĞDIRDI

Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 5-1'lik skorla kazandı ve 6 puana yükseldi.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marc Guiu, 27. dakikda Moises Caicedo, 45. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez, 45+6. dakikada penaltıdan Estevao ve son olarak 48. dakikada Tyrique George kaydetti. Ajax'ın tek golü ise 33. dakikada penaltıdan Wout Weghorst kaydetti.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

Hollanda temsilcisinde Kenneth Taylor, 17. dakikada direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

AJAX SONUNCU SIRAYA DEMİR ATTI

Hollanda temsilcisi Ajax, puansız ve -10 averajla Şampiyonlar Ligi'nin son sırasında yer aldı.

5 KASIM'DA GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Karabağ deplasmanına gidecek. Ajax ise 5 Kasım'da temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.