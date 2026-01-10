Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, maç sonrasında kupa seremonisine katılmama kararı aldı.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı.

2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Yayıncı kuruluşun aktardığı habere göre; sarı kırmızılılar, kupa seremonisine katılmama kararı aldı.

