Etimesgut su kesintisi: ASKİ paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

ASKİ pompa arızası ve su dağıtım hattındaki teknik sorunlar sebebiyle bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, 23 Ekim sabahı 08:00'da başlayan su kesintisinin akşam saatlerine kadar devam etmesi, bazı ilçelerde ise 48 saate kadar uzaması bekleniyor.

Başkent genelinde etkili olacak kesinti, özellikle belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşları yakından etkiliyor. "Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorunun cevabı gündemi meşgul ediyor.

İvedik Arıtma Tesisi'ndeki seviye düşüklüğü nedeniyle başlayan plansız kesintinin tamiri 23 Ekim 2025 saat 12:00'da tamamlanması planlanıyor. Bu nedenle su tamir sonrası kademeli olara verilmeye başlayacak ve basıncın tamamen normale dönmesi bölgelere göre değişiklik gösterebileceğinden, etkilenen mahallelerde suyun 23 Ekim öğleden sonra (yaklaşık 12:00-16:00 aralığında) tam olarak gelmesi beklenmektedir. Ayrıca gün içinde basınç düşüklükleri ve kısa kesintiler yaşanabilir.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 22.10.2025 23:55:00

Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00:00

Detay: İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı, Şeker Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi, Altay Mahallesi , Devlet Mahallesi bir kısmı, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi bir kısmı

Arıza Tarihi: 22.10.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00:00

Detay: İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeşilova mahallesinin tamamı, Oğuzlar mahalles’inin bir kısmı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Bugün Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle, Kazan ve Etimesgut ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Detaylar ASKİ'nin internet adresi üzerinden paylaşılmıştır.

POLATLI

Arıza Tarihi: 23.10.2025 09:15:00

Tamir Tarihi: 23.10.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü, Zafer Mahallesi Bir Bölümü

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 22.10.2025 21:35:00

Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi; Susuz mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı içerisinde bulunan 200'lük duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Susuz Mahallesi bir kısmı, Dempa Sanayi sitesi. ata mahalllesi

KAZAN

Arıza Tarihi: 22.10.2025 22:30:00

Tamir Tarihi: 23.10.2025 16:55:00

Detay: Yenimahalle İlçesi; Susuz mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı içerisinde bulunan 200'lük duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi, saray kent sanayi sitesi gimat sanayi sitesi ansa sanayi sitesi bayraktar caddesi gıdacılar caddesi aksoy caddesi gök kuşağı caddesi bağlı sokaklar