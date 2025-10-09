Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Dizinin akıbeti belli oldu!

Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi netlik kazandı. Başrol oyuncusu Miray Daner’in ayrılığı ve senaryoda yaşanan değişiklikler sonrası dizinin akıbeti belli oldu.

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM YOK MU?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, bu akşam ekranlarda yer almayacak. Dizinin iki sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen aksiyon dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu, son dönemlerde büyük ilgi görmüştü. 3. sezon öncesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle dizi yayından kaldırıldı.

HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK?

Hudutsuz Sevda başrol oyuncusu Miray Daner’in diziden ayrılması ve senaryoda önemli değişiklikler yapılması ile yayından kaldırıldı. Zeynep karakterinin hikayeden çıkmasıyla birlikte, dizinin yeni sezon planları da iptal edildi. Yapımcı şirket Medyapım ve kanal yetkilileri, diziyi sürdürmek yerine tamamen yeni bir projeye yönelme kararı aldı.

HUDUTSUZ SEVDA BİTTİ Mİ?

Hudutsuz Sevda Mayıs ayında yayınlanan 63. bölümüyle sezon finali yapmıştı. İlk önce 3. sezon ve farklı bir versiyon olan “Halo” planlanmışken proje iptal edildi.

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ YAPTI?

Dizinin Haziran ayında yayınlanan sezon finali, Hudutsuz Sevda’nın ekranlara son kez geldiği bölüm oldu. Yeni sezonun ise ekranlara dönmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Yapım ekibi, mevcut hikaye yerine yeni bir proje olan “Yeraltı” dizisine odaklanıyor.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hudutsuz Sevda’nın 3. sezonu iptal edildi bu nedenle yeni sezon başlamayacak. İzleyicilerin beklediği Halo versiyonu da iptal edildi. Yapımcı ve senarist ekip, Deniz Can Aktaş’ın başrolünde yer alacağı “Yeraltı” adlı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Yeni dizinin detayları ve yayın tarihi henüz açıklanmadı.