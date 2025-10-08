3 Cisim Problemi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezona geri sayım başladı!

3 Cisim Problemi 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu ilk sezonun ses getirmesinin ardından gündeme geldi. Dizinin ilk sezonu Mart 2024’te yayınlanmıştı.

3 CİSİM PROBLEMİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

3 Cisim Problemi (3 Body Problem) dizisinin 2. sezon çekimlerinin 2025 yılı içerisinde başladığı ve prodüksiyon sürecinin 2026 yılı başına kadar devam edeceği öğrenildi. Netflix resmi yayın tarihini henüz açıklamazken şirket CEO’su Ted Sarandos’un açıklamasına göre yeni sezonun 2026 yılı sonunda platformda yerini alması bekleniyor.

Yapım sürecinin İngiltere’den Macaristan’a taşındığı ikinci sezonda, çekimlerin aynı anda üçüncü sezon için de yapılacağı bildirildi. Çekimlerin 2027 yılı Ağustos ayında bitmesi planlanıyor.

3 CİSİM PROBLEMİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

3 Cisim Problemi 2. sezonunun 2026 sonlarında izleyiciyle buluşacağı öngörülüyor. Netflix tarafından resmi bir tarih ise henüz paylaşılmadı.

İlk sezonu Mart 2024’te yayınlanan dizinin, ikinci sezon için yakllaşık iki buçuk yıllık bir aradan sonra geri döneceği tahmin ediliyor. Üçüncü sezonun ise ikinci sezonun hemen ardından yayınlanması planlanıyor.

3 CİSİM PROBLEMİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

3 Cisim Problemi henüz final yapmadı. Dizinin ikinci ve üçüncü sezonları, hikayenin son bölümlerini oluşturacak şekilde planlandı. Ayrıca diziye yeni isimlerin katılacağı bilgileri de verildi.