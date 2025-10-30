Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Son sağlık durumu araştırılıyor

Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Son sağlık durumu araştırılıyor
Güncel olarak Şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu araştırılıyor. Kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan şarkıcı kritik bir sürecin içine girdi. Hayranları güzel haber bir haber beklerken Ürek'in tedavisi devam ediyor.

Fatih Ürek yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavi altında. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen şarkıcı hakkında ölüm iddiaları ortaya atılırken konuya ilişkin hasteneden açıklama geldi. Vatandaşlar "Fatih Ürek öldü mü, sağlık durumu nasıl" sorusuna cevap arıyor.

Fatih Ürek hakkında korkutan iddia! Hastaneden açıklama geldi

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? 

30 Eki 2025 yılı itibarıyla Fatih Ürek ölmemiştir, yaşıyordur. 

15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran ardından, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürdürülüyor.

Şarkıcının kardeşleri ölüm haberleriyle ilgili; ''Yaşıyor Fatih, ölüm haberleri yanlış. Fişi çekilmedi. Durumu stabil, hastane açıklama yapacak. Şu an da bekliyoruz. Fatih şu anda sadece Allah'a teslim'' şeklinde konuştu.

Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor… Hastaneden yeni açıklama - 1. Resim

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in durumu stabil seyrediyor. Herhangi bir iyileşme gözlemlenmezken hayati tehlikesi sürüyor.

Fatih Ürek ile ilgili son açıklama  hastaneden geldi. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.

