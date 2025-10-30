Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Son sağlık durumu araştırılıyor

Fatih Ürek yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavi altında. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen şarkıcı hakkında ölüm iddiaları ortaya atılırken konuya ilişkin hasteneden açıklama geldi. Vatandaşlar "Fatih Ürek öldü mü, sağlık durumu nasıl" sorusuna cevap arıyor.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

30 Eki 2025 yılı itibarıyla Fatih Ürek ölmemiştir, yaşıyordur.

15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran ardından, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürdürülüyor.

Şarkıcının kardeşleri ölüm haberleriyle ilgili; ''Yaşıyor Fatih, ölüm haberleri yanlış. Fişi çekilmedi. Durumu stabil, hastane açıklama yapacak. Şu an da bekliyoruz. Fatih şu anda sadece Allah'a teslim'' şeklinde konuştu.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in durumu stabil seyrediyor. Herhangi bir iyileşme gözlemlenmezken hayati tehlikesi sürüyor.

Fatih Ürek ile ilgili son açıklama hastaneden geldi. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.