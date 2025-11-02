HAK-İŞ 'komisyon' çağrısını yineledi! "Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında geniş bir katılımla başladı. HAK-İŞ ve Hizmet-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 50. yılı dolayısıyla yıl boyunca çeşitli anlamlı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

İlgili Haber Asgari ücrette 45 bin talebi! DİSK Başkanı hükümete ve işverene çağrı yaptı

"KOMİSYON YAPISI DEĞİŞMELİ"

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret konusuna değinen Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut işleyişine yıllardır itiraz ettiklerini dile getirdi.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik hale dönüştürülmesi çabamızı bugüne kadar sürdürdük. Ve hep şunu söyledik; bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkaramayız. Bir an önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturulması gerekir. Bir kanun değişikliğine ve komisyonun yapısıyla ilgili yönetmelik değişikliklerine ihtiyaç var. Parlamentoda bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirip, yeni asgari ücreti yeni komisyonla gerçekleştirme konusunda HAK İŞ üzerine düşen sorumluluğu yapmıştır."

"SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Sendikal hareketin güç kaybettiğine dikkat çeken Arslan, hükümetin sendikal örgütlülüğün önündeki engelleri kaldırmak için başlattığı çalışmayı olumlu bulduklarını söyledi.

"Bugün çalışanların yalnızca yüzde 15'i sendikalı" diyen Arslan, "Bu oran her geçen yıl düşüyor. En büyük sorun iş güvencesidir. İşe iade davaları neredeyse hiç uygulanmıyor. Gerçek bir iş güvencesi sağlanmadan sendikal örgütlenme güçlenemez" ifadelerini kullandı.